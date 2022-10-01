Реликвия, призванная оберегать белорусов. Непростая история креста преподобной Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.

Олег Лепешенков:

Мы приехали в самую древнюю епархию на белорусских землях – Полоцкую. Здесь хранится и одна из главных святынь – крест преподобной Евфросинии. 25 лет назад он был перенесен в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Эту дату торжественно отметили за богослужением.

Крест преподобной Евфросинии по праву называют национальной святыней Беларуси. 27 сентября в Полоцкой обители состоялись торжества в честь престольного праздника Воздвижения Креста Господня. Именно в эти сентябрьские дни 25 лет назад воссозданная полоцкая святыня была возвращена в монастырь.