Реликвия, призванная оберегать белорусов. Непростая история креста преподобной Евфросинии Полоцкой
Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.
Олег Лепешенков:
Мы приехали в самую древнюю епархию на белорусских землях – Полоцкую. Здесь хранится и одна из главных святынь – крест преподобной Евфросинии. 25 лет назад он был перенесен в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Эту дату торжественно отметили за богослужением.
Крест преподобной Евфросинии по праву называют национальной святыней Беларуси. 27 сентября в Полоцкой обители состоялись торжества в честь престольного праздника Воздвижения Креста Господня. Именно в эти сентябрьские дни 25 лет назад воссозданная полоцкая святыня была возвращена в монастырь.
Реликвия для белорусской земли имеет особые историческое и духовное значения. Крест был создан мастером золотых дел Лазарем Богшей в 1161 году. Внутри его хранились святыни и частицы мощей, а также, согласно преданию, фрагмент креста, на котором был распят Христос с каплей Его крови. По завету преподобной Евфросинии, крест должен был всегда оставаться в стенах Полоцкой обители.
Неоднократно во время войн и междоусобиц крест уносили из монастыря, но раз за разом святыня возвращалась в древний Полоцк. И лишь во время Великой Отечественной войны крест был утерян. Возможно, навсегда. Но в конце XX века было принято решение воссоздать эту духовную реликвию. По благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета крест был изготовлен художником и ювелиром Николаем Кузьмичом в точном соответствии с оригиналом по снимкам 1910 года.
Полоцкую святыню можно назвать чудом наших дней и зримым свидетельством неустанного попечения преподобной Евфросинии о Беларуси и каждом человеке, живущем здесь.