Могут помочь с доставкой. В Минске проходят осенние ярмарки выходного дня

Новости Беларуси. Полный ассортимент сельскохозяйственной продукции на одной площадке. Более 300 предприятий-производителей, фермерских хозяйств, организаций торговли и общественного питания из разных регионов страны 1 октября снова развернули свои ряды на специализированных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых больших работает у «Чижовка-Арены». Молоко, мясо, овощи, мед лишь малая часть того, что можно приобрести на ярмарках.

Евгений Демидюк, фермер:

Обычно мы ездим на ярмарки в Брест. В этом году решили впервые посетить минскую ярмарку. Минчане на нас хорошо отреагировали: встретили, приходят, покупают. Говорят: приезжайте еще на следующие выходные. Подходят, покупают достаточно много. Поэтому деньги на топливо мы уже окупили.

Пришла на базар за помидорами. Мы купили и помидоры, и огурчики, и семечки, и всякие сладости, и кукурузу, масло, сыр – все на свете. Потом планируем морковку, картошку. Все такие зимние запасы. Тут все красиво, все в открытом доступе. Нам все нравится.