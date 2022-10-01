Могут помочь с доставкой. В Минске проходят осенние ярмарки выходного дня
Новости Беларуси. Полный ассортимент сельскохозяйственной продукции на одной площадке. Более 300 предприятий-производителей, фермерских хозяйств, организаций торговли и общественного питания из разных регионов страны 1 октября снова развернули свои ряды на специализированных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из самых больших работает у «Чижовка-Арены». Молоко, мясо, овощи, мед лишь малая часть того, что можно приобрести на ярмарках.
Евгений Демидюк, фермер:
Обычно мы ездим на ярмарки в Брест. В этом году решили впервые посетить минскую ярмарку. Минчане на нас хорошо отреагировали: встретили, приходят, покупают. Говорят: приезжайте еще на следующие выходные. Подходят, покупают достаточно много. Поэтому деньги на топливо мы уже окупили.
Пришла на базар за помидорами. Мы купили и помидоры, и огурчики, и семечки, и всякие сладости, и кукурузу, масло, сыр – все на свете. Потом планируем морковку, картошку. Все такие зимние запасы. Тут все красиво, все в открытом доступе. Нам все нравится.
Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно довезти продукцию домой, на сельхозярмарках работают волонтеры движения «Доброе сердце». Они оказывают помощь пожилым людям с доставкой.