«Очевидные плюсы у этой системы». Объясняем нюансы добровольной накопительной пенсии в Беларуси

Новости Беларуси. Накопить на старость. 1 октября в стране запускается новый механизм дополнительного пенсионного обеспечения, согласно которому работающие граждане по желанию смогут откладывать деньги на специальный счет – от 1 до 10 % ежемесячного заработка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в программе смогут только работающие белорусы, которым осталось не менее 3 лет до пенсионного возраста.

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Есть очевидные плюсы у этой системы, как для самого человека эта система – новация, потому что человек участвует в формировании своей дополнительной пенсии с участием софинансирования государства, так и для самого работодателя, нанимателя, где работает этот человек, потому что эти средства, которые перечисляет наниматель за человека, на этот процент уменьшаются взносы в фонд социальной защиты населения. И участие в системе работающего человека, его работника никаким образом не ляжет финансовым бременем на самого работодателя.