Об этом должны говорить не только педагоги, но и родители. Как помочь ребёнку поверить в свои силы?

Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы средней школы № 52 г. Минска:

Нужно говорить, что ты веришь в ребенка. Об этом должны говорить не только мы – педагоги, но в том числе и родители. Ведь несмотря на то, что дети находятся большую часть времени в школе, на каких-то дополнительных занятиях, в кружковой деятельности, они приходят домой и рассказывают все то, что не расскажут нам – педагогам. Очень важно тоже, чтобы родители поддерживали ребенка. Если ребенок сказал, что он хочет заниматься олимпиадами по биологии, чтобы мама не говорила: «Сынок, тебе не нужна биология, не нужна физика». – «Да, сынок, молодец. Удачи, у тебя все получится».

Я вспоминаю себя, когда участвовала везде, абсолютно во всем: олимпиады по русскому языку, конкурсы, научно-исследовательские работы и вела концерты – везде. Мои родители поддерживали меня всегда во всем и говорили: «Пробуй везде себя, чтобы ты потом не жалела, что чего-то не попробовала». Я считаю, это важно.

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