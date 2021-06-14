Ректор Академии управления: «В системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А если мы с вами сейчас забьем в поисковике байнета целую серию разных «рок-гуртоў», я не буду их называть, чтобы не популяризировать. Мы спокойно выйдем и послушаем в том числе альбом, посвященный «белорусу на варте», белорусским нацистским маршам. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В образовании мы этому как можем противостоять? Дети, студенты приходят с этим на уроки. Валентина Гинчук, директор Национального института образования Беларуси:

Для этого на уроках мы формируем не просто знания о каких-то фактах, а обращаем внимание на то, чтобы у детей было критическое мышление, чтобы они могли дать оценку историческим событиям. Мы перешли на новую концепцию исторического образования, когда история изучается дважды: сначала с пятого по девятый класс – с древнейших времен по сегодня, а потом на уровне обобщения, систематизации, оценок изученного в 10 и 11 классе. Кирилл Казаков:

Может, нам коммунизм вернуть? Неплохая же история была. Почему нет?

Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:

Здесь проблема вот в чем. Мало написать хорошие учебники, надо эти учебники еще излагать. А что греха таить? У нас в современной школе далеко не все так гладко с изложением. Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Тут очень важно, чтобы был выстроен комплексный подход, и на семейном уровне должно закладываться. Если где-то семья недоработала, в системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты. С другой стороны, законодательство тоже должно быть. Игорь Марзалюк:

В законодательстве Федеративной Республики Германия и других прогрессивных, развитых стран существует прямой запрет на профессию, если преподаватель, учитель тиражирует какие-то идеологемы и представления, которые фальсифицируют историю той или другой страны, в том числе связанные с событиями последней войны. Он вписывается в список экстремизма. Кирилл Казаков:

Эта книжка – фальсификация истории нашей страны? Поляки фальсифицируют историю нашей страны, и она спокойно издается в белорусском издательстве.