Ректор Академии управления: «В системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А если мы с вами сейчас забьем в поисковике байнета целую серию разных «рок-гуртоў», я не буду их называть, чтобы не популяризировать. Мы спокойно выйдем и послушаем в том числе альбом, посвященный «белорусу на варте», белорусским нацистским маршам.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В образовании мы этому как можем противостоять? Дети, студенты приходят с этим на уроки.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования Беларуси:
Для этого на уроках мы формируем не просто знания о каких-то фактах, а обращаем внимание на то, чтобы у детей было критическое мышление, чтобы они могли дать оценку историческим событиям. Мы перешли на новую концепцию исторического образования, когда история изучается дважды: сначала с пятого по девятый класс – с древнейших времен по сегодня, а потом на уровне обобщения, систематизации, оценок изученного в 10 и 11 классе.
Кирилл Казаков:
Может, нам коммунизм вернуть? Неплохая же история была. Почему нет?
Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:
Здесь проблема вот в чем. Мало написать хорошие учебники, надо эти учебники еще излагать. А что греха таить? У нас в современной школе далеко не все так гладко с изложением.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Тут очень важно, чтобы был выстроен комплексный подход, и на семейном уровне должно закладываться. Если где-то семья недоработала, в системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты. С другой стороны, законодательство тоже должно быть.
Игорь Марзалюк:
В законодательстве Федеративной Республики Германия и других прогрессивных, развитых стран существует прямой запрет на профессию, если преподаватель, учитель тиражирует какие-то идеологемы и представления, которые фальсифицируют историю той или другой страны, в том числе связанные с событиями последней войны. Он вписывается в список экстремизма.
Кирилл Казаков:
Эта книжка – фальсификация истории нашей страны? Поляки фальсифицируют историю нашей страны, и она спокойно издается в белорусском издательстве.
Игорь Марзалюк:
Это еще далеко не все, что издается в белорусском издательстве. Были попытки глорификации каких-то героев на уровне досок и всего остального. Я хочу сказать одну вещь. У нас сейчас идут войны исторической памяти по всей Европе. Мы должны противопоставить всему этому непротиворечивую повестку своей исторической памяти. Мы должны создать мемориальное законодательство так, как это есть в Польше, в других странах, где четко должны быть прописаны какие-то вещи, где за периметр, за красную линию заходить нельзя. Если бы у каждого белорусского чиновника в Западной Беларуси лежал перечень тех уничтоженных, расстрелянных, убитых, замордованных героев, то, возможно, они бы не стали делать то, что они делают. А когда в Гродно можно было провести в свое время выставку, где восхваляли двух великих полонизаторов, епископов, которые занимались насильственной ассимиляцией белорусов в 1930-х годах, которые по доносам дефензива отправляли белорусских патриотов, ксендзов.
Виктор Ермолович:
А кто это должен делать?
Игорь Марзалюк:
Это должны делать все вместе мы.
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