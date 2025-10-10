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В Испании напомнили о своей приверженности НАТО после слов Трампа

10 октября 2025 09:37
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В Испании напомнили о своей приверженности НАТО после слов Трампа-0

Вслед за заявлением президента США Дональда Трампа относительно возможного исключения Испании из НАТО из-за низких оборонных расходов, правительство королевства подтвердило свою приверженность альянсу. Об этом пишет ТАСС.

Мадрид подчеркнул, что страна выполняет свои обязанности наравне с остальными членами, включая США, и спокойно реагирует на критику.

Ранее власти Испании одобрили план по повышению расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году, хотя первоначально планировалось достичь этого уровня к 2029 году. 

На саммите НАТО в июне страны согласились увеличить общий уровень расходов до 5 % ВВП, включая инвестиции в инфраструктуру и поддержку Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика

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