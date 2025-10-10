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Отстраненная от власти президент Перу покинула здание правительства

10 октября 2025 07:46
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Отстраненная от власти президент Перу покинула здание правительства-0

Бывший лидер Перу Дина Болуарте покинула здание правительства после того, как парламент единодушно принял решение о ее импичменте. Об этом пишет ТАСС.

Предположительно, она направилась домой. Против нее начато расследование по подозрению в незаконном обогащении и участии в гибели демонстрантов. Также рассматривается вопрос о запрете на ее выезд из страны.

Импичмент связывают с ухудшением ситуации в сфере безопасности. На заседание Болуарте не явилась, после чего новым президентом стал председатель Конгресса Хосе Хери. Ранее в связи с повышением уровня преступности были уволены министр внутренних дел и глава правительства.

По результатам опроса, только 2,5 % граждан выразили поддержку Болуарте. Она стала уже третьим за последние пять лет перуанским президентом, которого лишили власти в результате импичмента, вступив в должность в декабре 2022 года после отстранения Педро Кастильо.

Фото: pixabay

# Международная политика

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