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Суд в ЮАР постановил арестовать активы Google в пользу РФ

10 октября 2025 08:16
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Суд в ЮАР постановил арестовать активы Google в пользу РФ-0

Суд ЮАР подтвердил решение московского арбитражного суда о взыскании с Google International LLC десяти млрд рублей и распорядился арестовать ее активы в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Ордер уже был передан шерифу для исполнения. Это первый подобный судебный акт за пределами России, несмотря на обращения в суды других стран.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего российского подразделения Google, признав незаконной выплату дивидендов в размере 9,5 миллиарда рублей и уплату налогов с них в размере 500 миллионов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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