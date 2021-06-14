Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Орше: делить тут нечего, всё это государственное
Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из точек на маршруте главы государства – Оршанский авиаремонтный завод. Это ведущее предприятие по ремонту и модернизации вертолетов. За время своей истории, а это 80 лет, здесь привели в порядок и вернули в небо более 2 000 винтокрылых машин. Сегодня завод успешно развивается. Думают на перспективу: в ближайших планах открытие нового объединенного цеха. Его готовность – чуть меньше половины. Задача максимум – не только ремонт, но и производство своих комплектующих.
Гендиректор Оршанского авиаремонтного завода: это будет новое современное производство, мы называем это заводом 21 века
Завод уверенно стоит на крыле. Портфель заказов сформирован не только на 2021-й, но и следующий год. Работаем не только на внутреннем рынке. Активно сотрудничаем с регионами Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азией, Африканским континентом.
«Это окончательно, и больше ни с кем не советуйтесь». Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод
Сегодня предприятие на 100 % в государственных руках. В истории завода был период, когда он ушел под управление частника. Но собственники, которые здесь были в то время, де-факто отказались от производства. Поэтому несколько лет назад, после визита Президента, акции авиаремонтного выкупили у собственников. Было принято однозначное решение – развивать в национальных интересах страны.