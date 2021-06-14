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Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Орше: делить тут нечего, всё это государственное

14 июня 2021 20:15
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Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из точек на маршруте главы государства – Оршанский авиаремонтный завод. Это ведущее предприятие по ремонту и модернизации вертолетов. За время своей истории, а это 80 лет, здесь привели в порядок и вернули в небо более 2 000 винтокрылых машин. Сегодня завод успешно развивается. Думают на перспективу: в ближайших планах открытие нового объединенного цеха. Его готовность – чуть меньше половины. Задача максимум – не только ремонт, но и производство своих комплектующих.

Гендиректор Оршанского авиаремонтного завода: это будет новое современное производство, мы называем это заводом 21 века

Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Орше: делить тут нечего, всё это государственное-1

Завод уверенно стоит на крыле. Портфель заказов сформирован не только на 2021-й, но и следующий год. Работаем не только на внутреннем рынке. Активно сотрудничаем с регионами Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азией, Африканским континентом.

«Это окончательно, и больше ни с кем не советуйтесь». Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод

Сегодня предприятие на 100 % в государственных руках. В истории завода был период, когда он ушел под управление частника. Но собственники, которые здесь были в то время, де-факто отказались от производства. Поэтому несколько лет назад, после визита Президента, акции авиаремонтного выкупили у собственников. Было принято однозначное решение – развивать в национальных интересах страны.

Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Орше: делить тут нечего, всё это государственное-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь все будет государственное. Этот инфраструктурный объект супер. Государственный завод, он и будет, он расширяется, твоя площадка государственная, аэродром государственный. Делить тут нечего. Все это государственное.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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