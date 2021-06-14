Александр Лукашенко на авиаремонтном заводе в Орше: делить тут нечего, всё это государственное

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из точек на маршруте главы государства – Оршанский авиаремонтный завод. Это ведущее предприятие по ремонту и модернизации вертолетов. За время своей истории, а это 80 лет, здесь привели в порядок и вернули в небо более 2 000 винтокрылых машин. Сегодня завод успешно развивается. Думают на перспективу: в ближайших планах открытие нового объединенного цеха. Его готовность – чуть меньше половины. Задача максимум – не только ремонт, но и производство своих комплектующих.

Гендиректор Оршанского авиаремонтного завода: это будет новое современное производство, мы называем это заводом 21 века