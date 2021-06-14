Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: В Киеве нацбатальоны – силы Авакова. У нас такое возможно? На нацбатальоны министр МВД ставку делает. Смотрите, как хорошо там, пример же рядышком – славянское государство, братья.

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Мы такого не допустим, уж поверьте. Я уже не могу воспринимать это так, что это может когда-либо быть. Этого никогда не будет.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проблема как раз в том, что в ходе тех протестов, которые были далеко не мирными, достаточное количество людей с неонацистскими четко выраженными взглядами в первых боевых порядках штурмовали линию ОМОНа.

Кирилл Казаков:

Позавчера «Азов» маршировал в Мариуполе с этим же символом.

Игорь Марзалюк:

Это у соседей. Я хочу сказать одну вещь. К сожалению, в нашем случае, пусть на маргинальном уровне, но это тоже имеет место быть. На уровне рок-культуры, на уровне субкультуры футбольных фанов. Когда в клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема.

Кирилл Казаков:

Я же не зря начал говорить про Украину. Вы все правильно говорите – мы такого не допустим. Вы правильно говорите, что это у соседей.