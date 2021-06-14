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Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»

14 июня 2021 19:56
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Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В Киеве нацбатальоны – силы Авакова. У нас такое возможно? На нацбатальоны министр МВД ставку делает. Смотрите, как хорошо там, пример же рядышком – славянское государство, братья.

Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»-1

Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:
Мы такого не допустим, уж поверьте. Я уже не могу воспринимать это так, что это может когда-либо быть. Этого никогда не будет.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проблема как раз в том, что в ходе тех протестов, которые были далеко не мирными, достаточное количество людей с неонацистскими четко выраженными взглядами в первых боевых порядках штурмовали линию ОМОНа.

Кирилл Казаков:
Позавчера «Азов» маршировал в Мариуполе с этим же символом.

Игорь Марзалюк:
Это у соседей. Я хочу сказать одну вещь. К сожалению, в нашем случае, пусть на маргинальном уровне, но это тоже имеет место быть. На уровне рок-культуры, на уровне субкультуры футбольных фанов. Когда в клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема.

Кирилл Казаков:
Я же не зря начал говорить про Украину. Вы все правильно говорите – мы такого не допустим. Вы правильно говорите, что это у соседей.

Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»-4

Игорь Марзалюк:
Это и у нас есть.

Кирилл Казаков:
Просто в интернете мы находимся в одном русскоязычном пространстве. Посмотрите, какие ролики публикуют из зоны АТО.

Алена Сырова, СТВ:
Это 9 мая 2020 года.

Кирилл Казаков:
Чтобы вы увидели, что абсолютно спокойно доступно в интернете.

Алена Сырова:
Внимание на музыку, играющую на фоне.

Игорь Марзалюк:
А если мы с вами сейчас забьем в поисковике байнета целую серию разных «рок-гуртоў», я не буду их называть, чтобы не популяризировать. Мы спокойно выйдем и послушаем в том числе альбом, посвященный «белорусу на варте», белорусским нацистским маршам.

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# Акции протеста # общество # Игорь Марзалюк # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Вячеслав Орловский # Фотофакт

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