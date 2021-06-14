Подробности задержания Софьи Сапеги озвучил председатель СК

Новости Беларуси. В ходе брифинга МИД в Национальном пресс-центре стали известны также подробности задержания россиянки Софьи Сапеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 342 статьей (это «Участие в массовых бепорядках»), но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (это «Разжигание социальной вражды и розни»).