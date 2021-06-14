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Подробности задержания Софьи Сапеги озвучил председатель СК

14 июня 2021 20:07
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Новости Беларуси. В ходе брифинга МИД в Национальном пресс-центре стали известны также подробности задержания россиянки Софьи Сапеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности задержания Софьи Сапеги озвучил председатель СК-1

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 342 статьей (это «Участие в массовых бепорядках»), но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (это «Разжигание социальной вражды и розни»).

# Уголовное законодательство # общество # Дмитрий Гора # Софья Сапега # Фотофакт

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