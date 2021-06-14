Бывший депутат Палаты представителей: «То, что мы делали раньше, мы делали неправильно»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Я хочу сказать, что все, что необходимо от Палаты представителей, от сената, делается. Сейчас закон, который вышел, о защите нашего суверенитета, о недопущении героизации фашизма – это великолепная вещь. Но давайте посмотрим немножко назад. Я не хочу переводить стрелки на исполнительную, законодательную власть. Давайте наконец-таки посмотрим и поймем – то, что мы делали раньше, мы делали неправильно. Я расскажу, почему.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нужно прекратить уступчивость, в том числе со стороны определенных структур.