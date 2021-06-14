Главврач минской больницы про бчб-флаг: «Это был исключительно символ коллаборационистов, не флаг, а символ»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ваша позиция как человека, у которого есть четкое общественное понимание той ситуации, которая происходит в стране? Какой флаг действительно на данный момент отражает сущность белорусов, красно-зеленый или бело-красно-белый?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Наверное, любой здравомыслящий человек ответит, что это наш государственный флаг, который был принят, герб и все атрибуты, которые есть. Конечно, наш красно-зеленый флаг. Это, я считаю, потомок, который перешел к нам от нашего флага БССР. Нам пытались поднять с нашего молчаливого согласия тот флаг, который никогда не являлся не то что национальным – он вообще не являлся, это был исключительно, что в первый раз, в 1920-х, что во время Великой Отечественной войны – это был исключительно символ коллаборационистов, не флаг, а символ. Когда вывешиваются в стране, где каждый третий погиб, был замучен зверски, сожжен живьем в деревнях, когда вместе с нацистской символикой вывешивается бело-красно-белый флаг, мы хотим сказать, что это чье-то наследие? Это наследие исключительно фашистов, полицаев, которые под ним ходили, потому что нормальный человек всегда с этим, наравне, как с фашистской Германией, так же наравне с предателями, полицаями, боролся.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень коротко можно сказать. В данном случае очень четко белорусский народ в 1995 году ответил на этот вопрос. Был референдум, 2/3 проголосовали за возвращение той символики, истоки которой в БССР, меньшинство проголосовало за бело-красно-белый. Такая же динамика сохраняется до сих пор. В 2010 году Белорусский народный фронт грозился собрать миллион подписей за бчб – не собрал даже 450 тысяч, чтобы провести Конституционный референдум. 2018 год – «Беларуская майстэрня» профессора Вардомацкого проводила телефонный опрос по всей республике, результаты те же самые – около 70 % по-прежнему считают национальным флагом государственный флаг страны.
Кирилл Казаков:
Экстремизм – это же не только флаг, правильно? Экстремизм – это же еще какое-то понятие? Что входит в этот закон, с чем будет бороться наша милиция? Потому что вы первые будете на передовой.
Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:
Конкретно недопущение героизации нацизма интересует, да? Потому что он выделен, это направление борьбы.
Кирилл Казаков:
Мы почему про флаг заговорили? В быту это главное – бело-красно-белый флаг, все остальное дальше не копаем.
Вячеслав Орловский:
Дело в том, что флаг, как сказали участники, – это символ коллаборантов. Мы, в первую очередь, нацеливаем свою работу на борьбу с неонацистскими проявлениями. Да, это было тяжелое время для нашей страны, были коллаборанты, погибло много населения. Мы не должны забывать об историческом этапе тоже, о том, откуда это все произошло. Но надо, в первую очередь, бороться с неонацистскими проявлениями.
Читайте также:
Игорь Марзалюк: «История – это всегда моральный выбор. Вы можете обозначать себя так, как вам угодно»
Игорь Марзалюк: у нас не было принято акцентировать внимание на собственной коллаборации, на белорусских националистах
Ректор Академии управления: «Поляки уже заявляли открыто, что их интересует то Западная Беларусь, то вообще вся Беларусь»