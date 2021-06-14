Главврач минской больницы про бчб-флаг: «Это был исключительно символ коллаборационистов, не флаг, а символ»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ваша позиция как человека, у которого есть четкое общественное понимание той ситуации, которая происходит в стране? Какой флаг действительно на данный момент отражает сущность белорусов, красно-зеленый или бело-красно-белый?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Наверное, любой здравомыслящий человек ответит, что это наш государственный флаг, который был принят, герб и все атрибуты, которые есть. Конечно, наш красно-зеленый флаг. Это, я считаю, потомок, который перешел к нам от нашего флага БССР. Нам пытались поднять с нашего молчаливого согласия тот флаг, который никогда не являлся не то что национальным – он вообще не являлся, это был исключительно, что в первый раз, в 1920-х, что во время Великой Отечественной войны – это был исключительно символ коллаборационистов, не флаг, а символ. Когда вывешиваются в стране, где каждый третий погиб, был замучен зверски, сожжен живьем в деревнях, когда вместе с нацистской символикой вывешивается бело-красно-белый флаг, мы хотим сказать, что это чье-то наследие? Это наследие исключительно фашистов, полицаев, которые под ним ходили, потому что нормальный человек всегда с этим, наравне, как с фашистской Германией, так же наравне с предателями, полицаями, боролся.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень коротко можно сказать. В данном случае очень четко белорусский народ в 1995 году ответил на этот вопрос. Был референдум, 2/3 проголосовали за возвращение той символики, истоки которой в БССР, меньшинство проголосовало за бело-красно-белый. Такая же динамика сохраняется до сих пор. В 2010 году Белорусский народный фронт грозился собрать миллион подписей за бчб – не собрал даже 450 тысяч, чтобы провести Конституционный референдум. 2018 год – «Беларуская майстэрня» профессора Вардомацкого проводила телефонный опрос по всей республике, результаты те же самые – около 70 % по-прежнему считают национальным флагом государственный флаг страны.

Кирилл Казаков:

Экстремизм – это же не только флаг, правильно? Экстремизм – это же еще какое-то понятие? Что входит в этот закон, с чем будет бороться наша милиция? Потому что вы первые будете на передовой.