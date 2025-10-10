Нобелевский комитет огласит имя лауреата мира – Трамп самый обсуждаемый

Нобелевский комитет в Осло готовится объявить лауреата Премии мира 2025 года. В числе кандидатов обсуждается президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, но его перспективы остаются неопределенными. Об этом пишет РИА Новости.

Всего выдвинуто 338 кандидатов, в числе которых 94 организации. Названия участников держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет.

Комитет может отказаться от присуждения награды, поскольку такое происходило уже 19 раз, в последний раз в 1972 году.

Заместитель премьер-министра Камбоджи сообщил, что эта страна выдвинула кандидатуру Трампа на роль мирового посредника в конфликте с Таиландом. До этого он уже трижды номинировался на эту должность, но потерпел неудачу.

В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп утверждал, что за семь с небольшим месяцев своего президентства ему удалось предупредить семь конфликтов, в том числе конфликт между Косово и Сербией, хотя никаких доказательств этим заявлениям представлено не было.

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