ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса, чтобы задержать ВС РФ

В районе населенного пункта Русин Яр украинскими военными был взорван участок аммиакопровода Тольятти-Одесса, в связи с чем произошел выброс остатков аммиака. Об этом пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ заявили, что трубопровод был предварительно заминирован, чтобы задержать продвижение российских войск. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

Это не первая атака на объект: в 2023 году подобный инцидент произошел в Харьковской области. Российская часть трубопровода по-прежнему находится под контролем. Аммиакопровод, построенный в 1970-х годах, обеспечивал транспортировку до 2,5 млн тонн сырья в год и был включен в условия зерновой сделки.

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