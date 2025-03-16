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ГПК: Латвия приостановила пропуск транспорта на погранпереходе с Беларусью

16 марта 2025 15:43
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С 14:00 движение на латвийском КПП Патерниеки (Григоровщина) было приостановлено. Об этом информирует Госпогранкомитет в Telegram-канале.

ГПК: Латвия приостановила пропуск транспорта на погранпереходе с Беларусью-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

О причинах неизвестно, официальная информация не поступала. Въезда в Латвию ожидают около 20 автомобилей. 

О возобновлении работы будет объявлено дополнительно.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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