ГПК: Латвия приостановила пропуск транспорта на погранпереходе с Беларусью

С 14:00 движение на латвийском КПП Патерниеки (Григоровщина) было приостановлено. Об этом информирует Госпогранкомитет в Telegram-канале.
С 14:00 движение на латвийском КПП Патерниеки (Григоровщина) было приостановлено. Об этом информирует Госпогранкомитет в Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
О причинах неизвестно, официальная информация не поступала. Въезда в Латвию ожидают около 20 автомобилей.
О возобновлении работы будет объявлено дополнительно.