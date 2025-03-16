Почему в Конституцию время от времени нужно вносить корректировки? Рассказал Сергей Сивец

Основной закон – это живой системообразующий документ, который отвечает запросам общества. 27 февраля 2022 года в нашей стране состоялся референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Почему время от времени главный закон требует корректировок? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики Сергеем Михайловичем Сивцом. Какую роль Конституция играет в жизни общества и страны?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

15 марта – День Конституции Республики Беларусь. Это Основной закон нашей страны. Какую роль он играет в жизни общества и государства? Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Конституция – это не только Основной закон нашей страны, это прежде всего общественный договор. Почему и Конституцию часто называют в качестве политико-правового документа, и политический аспект выносится во главу угла. Все-таки это наше общественное согласие на жизнедеятельность в рамках отдельного общества. На то, чтобы именно в этом обществе формировались определенные государственные институты как политическая форма общества, чтобы функционировало государство, чтобы каждый член этого общества имел возможность для личной самореализации в обществе. И при этом знал, что его конституционные права, свободы, гарантии их реализации находятся под защитой государства. Поэтому можно сказать, что Конституция – это фундамент общества, фундамент общественного развития. И чем качественнее сделан этот фундамент, без всяких трещин и так далее, это гарантия того, что общество будет динамично, эволюционно развиваться без каких-то социальных потрясений либо катаклизмов. Виолетта Шаблинская:

27 февраля 2022 года состоялся референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Как эти изменения отразились на жизни общества и государства? Какие законы были приняты? И как проходит политическое реформирование? Что изменилось после референдума 2022-го?

Сергей Сивец:

У нас очень масштабное конституционное реформирование произошло. Достаточно сказать, что, начиная от преамбулы и заканчивая переходными и заключительными положениями, у нас по тексту Конституции изменилось 85 статей, появилась новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию, появилось новых 11 статей, касающихся статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания. То есть это была достаточно масштабная, достаточно ответственная и скрупулезная работа, на основе которой, я не случайно сказал, что Конституция – это фундамент, в дальнейшем реформировалась сама правовая система. Ведь в части приведения в соответствие с конституционными инновациями было принято порядка 90 законов, которые так или иначе основываются на конституционно-правых нормах. Причем это такие важнейшие законы, как Закон о Президенте, Закон о Национальном собрании, о Совете министров, местном управлении, самоуправлении и так далее. И прошедшие три года с момента принятия на референдуме Конституции показали, что этап реформирования нашей политической системы уже успешно завершен. Президентские выборы венчали заключительный этап нашей политической реформы. Прошел единый день голосования. Мы сформировали всю представительную ветвь власти, начиная от местных Советов депутатов первичного уровня до базового, областного, выборы депутатов Палаты представителей. И, как показывают результаты прошедших электоральных кампаний, видимо, нам удалось все-таки в формате нашей конституционной реформы отразить в законодательстве, в том числе в Основном законе, эти ключевые моменты, которые нам позволили пройти эти выборы практически без жалоб, судебных исков в части реализации избирательных прав. Многочисленное количество и международных, и национальных наблюдателей, которые наблюдали за выборами, подтвердили высокий уровень организации проведения этих выборов. Это истоки в том числе конституционно-правовой реформы и тех новаций, которые мы заложили в наш Основной закон страны. Почему Конституция требует корректировок со временем?