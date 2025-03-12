Что можно увидеть, услышать и купить на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске? Рассказываем

Долгожданное событие для тысяч белорусов, которые вопреки реалиям времени все еще предпочитают читать «от корки до корки», а не листать гаджеты в поисках литературного контента. В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка, в которой принимают участие более полутысячи экспонентов из двух десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям форума.

Почти 35,5 % респондентов, опрошенных на выставке, посещают ее регулярно. Более 88 % отдают предпочтение именно печатному изданию. А свыше 96 % в период проведения ярмарки планируют приобрести книги. Стоит отметить, что посетители книжной выставки-ярмарки с каждым годом все чаще проявляют интерес к недавно вышедшим литературным произведениям, ожидают возможности увидеть их сейчас. Таковы данные Института социологии НАН Беларуси в рамках сотрудничества с Министерством информации. Изучались мнения и оценки по вопросам организации форума, а также читательские предпочтения посетителей. Наш корреспондент Алеся Иванова окунулась в атмосферу, где книга остается главным подарком.

Мы купили «Ключавыя канцэпцыі кітайскай думкі і культуры». Это очень сильно поможет в нашей специальности, так как мы учимся на «Межкультурных коммуникациях», учим китайский язык. Это будет очень полезно.

Как читатель предпочитаю, конечно, бумагу. То есть запах полиграфии – это сразу по-другому читается.

Я выбираю для своей трехлетней родственницы книжки-малышки. Мне кажется, что книги – это то, что мы немножко потеряли и утратили. И нужно к этому возвращаться. Если человек не читает, он не живет

Белорусы – одна из самых читающих наций, и сегодня мы в этом убедились не просто на словах. Как горячие пирожки в «БелЭкспо» разлетались книги на разный вкус и кошелек. Художественная, научная, публицистическая литература. В мире бесконечных телефонных оповещений и постоянного «серфинга» в интернете именно бумажная, свеженапечатанная книга – тот самый повод замедлиться, отключить гаджеты и погрузиться в мир достоверных знаний. Марков: главная задача книжной выставки-ярмарки – помочь человеку вернуться к книгам.

Особое внимание на международном форуме уделили государствам – участникам Евразийского экономического союза. Каждый день посвящен одной из стран объединения: 12 марта – Казахстану. Всего же в 2025 году главное событие книголюбов собрало свыше 500 экспонентов из двух десятков стран. В их числе – Бразилия, Турция, Иран, Венесуэла. Впервые присоединилось Объединенные Арабские Эмираты.

Диана Валаханович, представитель посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси:

Очень много книг, которые посвящены именно королевской династии, различные подарочные и коллекционные издания, которые, например, рассказывают о культуре страны. Поэзия, написанная на эмиратском диалекте, что вызывает интерес. Мне кажется, фурор произвела эта книга, потому что привлекает внимание своей красивой картинкой, а также скрывает в себе истории, касающиеся истории мечети шейха Заида.

Одной из ключевых тем книжной выставки стало 80-летие Великой Победы. Произведения классиков и современников, стихи, проза, документалистика и даже мастер-класс по полевой печати – все это нашло отражение в стендах зарубежных и региональных изданий. К слову, это еще одно нововведение. Впервые в рамках форума коллективные экспозиции представили издательства, типографии и библиотеки областных отделений Союза писателей Беларуси.

Лариса Веремчук, заместитель директора по основной деятельности Брестской областной библиотеки имени М.Горького:

Например, книга 1944 года издания «Лагеря смерти» и книга 1945 года издания «Зверства фашистов» – это первые свидетели на территории Беларуси в 1944-м, прямо когда освободили, тех зверств, которые были на нашей территории, в том числе на территории Брестской области.

Алеся Иванова, корреспондент:

Специально к международной выставке первый регион подготовил интерактивный стенд с викториной. Здесь любой желающий может проверить свои знания о событиях тех лет. Например, нам предлагают ответить на вопрос: назовите время начала штурма Брестской крепости. Мы прекрасно знаем, что это 4:15 утра.