Из Санкт-Петербурга в Минск прибыли более 500 писателей, литераторов и публицистов из России

День России 14 марта на Международной книжной выставке-ярмарке. Из Санкт-Петербурга в Минск на «Книжном поезде» прибыли более 500 топовых писателей, литераторов и публицистов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Рой, писатель (Россия):

Мы почти три месяца ожидали этот приезд. Мы ожидали этот поезд и делали большую программу. Если бы можно было хотя бы меня размножить, я бы участвовал на всех мероприятиях, которые были запланированы. При поездке сюда их было три, сейчас их 13. И я думаю, что у нас будет большая программа и будет очень много встреч. Я буду представлять свои детские книги и книги на тему СВО.

В нашей столице литераторов ждет большая программа: встречи с почитателями их творчества пройдут на выставке, в библиотеках и вузах. Отметим, в 2025 году гостями большого Минского форума стали представители 21 страны. Среди них – Бразилия, Венесуэла, Германия, Китай, КНДР, Куба, Объединенные Арабские Эмираты. Стенды зарубежных гостей разместили рядом, организовав «Международный квартал». 15 марта в программе – семинар-практикум. О книгоиздании, современных тенденциях будут говорить представители вузов, где готовят издателей, полиграфистов, иллюстраторов, а также сотрудники Национальной книжной палаты Беларуси.