Ребёнок находился на аппаратах ЭКМО, ИВЛ. Рассказываем историю 2-месячной девочки, которую спасли белорусские медики

Новости Беларуси. К теме, которая больше двух лет остается в центре внимания всего человечества – пандемия коронавируса. В Минздраве Беларуси заявили о значительном снижении числа госпитализаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная волна идет на спад, но тяжелые случаи заражения COVID остаются. История, о которой речь пойдет далее, заслуживает отдельного внимания. В схватке с коронавирусом белорусские медики буквально отвоевали жизнь двухмесячной девочки. Знания, опыт и наличие необходимого оборудования помогли спасти ребенка с тяжелейшей формой пневмонии. Материал Полины Королевы.

Победу медиков в борьбе за жизнь двухмесячной Вики сейчас называют уникальным случаем для всего постсоветского пространства. Врачи РНПЦ детской хирургии отвоевали малышку у инфекции COVID, когда искусственная вентиляция легких оказалась бессильна. Из родного Могилева девочка была доставлена в Минск на аппарате ЭКМО – он помогает насыщать кровь кислородом и применяется в самых редких случаях.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Ребенку было два месяца на момент подключения к экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это уникальнейший и ювелирнейший случай (читайте далее). Родилась Вика здоровой. Инфекции не было и у мамы – прежде она сдала анализы. Но по пути из роддома в областную больницу малышка простудилась, появился насморк. Снимок показал пневмонию. Девочка не кашляла, не плакала, в реанимацию Светлана несла ее сама, на руках.

«Это все очень страшно». Мама новорожденной, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков. Читайте здесь. Вика еще не знакома со старшими братом и сестрой. Не мог познакомиться с ней и папа – видел только через окошко. Но, как говорят врачи, совсем скоро малышка сможет вернуться домой, в Могилев. Константин Дроздовский:

Шесть дней ребенок находился в нашем центре на аппарате ЭКМО, после отключения аппарата ЭКМО еще шесть дней ребенок находился на ИВЛ. И вот в настоящее время ребенок дышит, он уже общается с мамой, он сам кушает и поправляется.