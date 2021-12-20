Ребёнок находился на аппаратах ЭКМО, ИВЛ. Рассказываем историю 2-месячной девочки, которую спасли белорусские медики
Новости Беларуси. К теме, которая больше двух лет остается в центре внимания всего человечества – пандемия коронавируса. В Минздраве Беларуси заявили о значительном снижении числа госпитализаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная волна идет на спад, но тяжелые случаи заражения COVID остаются.
История, о которой речь пойдет далее, заслуживает отдельного внимания. В схватке с коронавирусом белорусские медики буквально отвоевали жизнь двухмесячной девочки. Знания, опыт и наличие необходимого оборудования помогли спасти ребенка с тяжелейшей формой пневмонии.
Материал Полины Королевы.
Победу медиков в борьбе за жизнь двухмесячной Вики сейчас называют уникальным случаем для всего постсоветского пространства. Врачи РНПЦ детской хирургии отвоевали малышку у инфекции COVID, когда искусственная вентиляция легких оказалась бессильна. Из родного Могилева девочка была доставлена в Минск на аппарате ЭКМО – он помогает насыщать кровь кислородом и применяется в самых редких случаях.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Ребенку было два месяца на момент подключения к экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это уникальнейший и ювелирнейший случай (читайте далее).
Родилась Вика здоровой. Инфекции не было и у мамы – прежде она сдала анализы. Но по пути из роддома в областную больницу малышка простудилась, появился насморк. Снимок показал пневмонию. Девочка не кашляла, не плакала, в реанимацию Светлана несла ее сама, на руках.
«Это все очень страшно». Мама новорожденной, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков. Читайте здесь.
Вика еще не знакома со старшими братом и сестрой. Не мог познакомиться с ней и папа – видел только через окошко. Но, как говорят врачи, совсем скоро малышка сможет вернуться домой, в Могилев.
Константин Дроздовский:
Шесть дней ребенок находился в нашем центре на аппарате ЭКМО, после отключения аппарата ЭКМО еще шесть дней ребенок находился на ИВЛ. И вот в настоящее время ребенок дышит, он уже общается с мамой, он сам кушает и поправляется.
Случай Вики уникальный, но не единственный. Операции различной сложности выполняют, несмотря на пандемию. Не прекращается в стране и плановая специализированная помощь. По сравнению с 2020 годом ее объемы не только не уменьшились, но по некоторым направлениям даже увеличились. В данный момент на пациентов с COVID-19 приходится около 16 % коечного фонда. Как говорят специалисты, этого достаточно.
Помощь не прекращали оказывать ни на секунду. Замминистра здравоохранения Беларуси рассказала о работе в условиях пандемии.