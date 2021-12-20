Помощь не прекращали оказывать ни на секунду. Замминистра здравоохранения Беларуси о работе в условиях пандемии

Новости Беларуси. К теме, которая больше двух лет остается в центре внимания всего человечества – пандемия коронавируса. В Минздраве Беларуси заявили о значительном снижении числа госпитализаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная волна идет на спад, но тяжелые случаи заражения COVID остаются.

Елена Кроткова, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Все РНПЦ работают, все специализированные центры на уровне областей, регионов работают. На всем протяжении помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями, с острым коронарным синдромом, с инсультами, пациентам, которые требовали экстренной хирургической патологии, с травмами, она не прекращалась ни на секунду.

Более 12 тысяч пациентам оказана помощь на нейрохирургических койках в стране, проведено более 8 000 операций, из которых половина – это высокотехнологичные и сложные операции.

В стране продолжается и работа по улучшению технической базы медучреждений. Но важнее этого только профессионализм медицинских работников.