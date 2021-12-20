Прямой эфир

Помощь не прекращали оказывать ни на секунду. Замминистра здравоохранения Беларуси о работе в условиях пандемии

20 декабря 2021 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К теме, которая больше двух лет остается в центре внимания всего человечества – пандемия коронавируса. В Минздраве Беларуси заявили о значительном снижении числа госпитализаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная волна идет на спад, но тяжелые случаи заражения COVID остаются.  

Помощь не прекращали оказывать ни на секунду. Замминистра здравоохранения Беларуси о работе в условиях пандемии-1

Елена Кроткова, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Все РНПЦ работают, все специализированные центры на уровне областей, регионов работают. На всем протяжении помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями, с острым коронарным синдромом, с инсультами, пациентам, которые требовали экстренной хирургической патологии, с травмами, она не прекращалась ни на секунду.

Более 12 тысяч пациентам оказана помощь на нейрохирургических койках в стране, проведено более 8 000 операций, из которых половина – это высокотехнологичные и сложные операции.

В стране продолжается и работа по улучшению технической базы медучреждений. Но важнее этого только профессионализм медицинских работников.

Ребенок находился на аппаратах ЭКМО, ИВЛ. Рассказываем историю 2-месячной девочки, которую спасли белорусские медики.

# Коронавирус # общество # Елена Кроткова # Полина Королева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов
20 декабря 2021 16:50

«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов

Дату проведения референдума ещё не объявили, но 40% опрошенных белорусов уже готовы туда прийти. О чём это говорит?
20 декабря 2021 16:35

Дату проведения референдума ещё не объявили, но 40% опрошенных белорусов уже готовы туда прийти. О чём это говорит?

Нападение на посольство Беларуси в Лондоне и избиение консула. Что известно на данный момент?
20 декабря 2021 15:58

Нападение на посольство Беларуси в Лондоне и избиение консула. Что известно на данный момент?