Сертификат на 16 тысяч рублей. Разработку гомельского хирурга признали лучшей инновацией

Уже используют в работе. Нейрохирург из Гомеля придумал, как упростить операции с помощью 3D-печати – читайте здесь .

Новости Беларуси. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: Чтобы установить винтовую конструкцию в шейный отдел позвоночника, требуется специальный операционный стол и навигационная станция. Все это оборудование стоит около 2 миллионов долларов. А себестоимость вот такого вот шаблона всего 3 доллара, но он позволяет проводить операции с такой же точностью и безопасностью.

В этом году разработки Евгения Ковалева запатентовали. Во время экспериментов нейрохирурги установили около 50 винтов на позвоночники животных. Недавно провели 2 операции на пациентах. Обе прошли успешно.

Владимир Рожин, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:

Это позволило сократить нам время оперативного вмешательства за счет более тщательной подготовки перед операцией. Позволило брать и лечить пациентов с более тяжелыми случаями. Поскольку мы сейчас можем предопределить исход.

Победа в конкурсе принесла нейрохирургу сертификат на 16 000 рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования для продолжения разработок. В дальнейших планах – продвигать технологию в другие регионы Беларуси.