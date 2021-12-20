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Сертификат на 16 тысяч рублей. Разработку гомельского хирурга признали лучшей инновацией

20 декабря 2021 17:19
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Новости Беларуси. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже используют в работе. Нейрохирург из Гомеля придумал, как упростить операции с помощью 3D-печати – читайте здесь.  

Сертификат на 16 тысяч рублей. Разработку гомельского хирурга признали лучшей инновацией-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Чтобы установить винтовую конструкцию в шейный отдел позвоночника, требуется специальный операционный стол и навигационная станция. Все это оборудование стоит около 2 миллионов долларов. А себестоимость вот такого вот шаблона всего 3 доллара, но он позволяет проводить операции с такой же точностью и безопасностью.   

Сертификат на 16 тысяч рублей. Разработку гомельского хирурга признали лучшей инновацией-4

В этом году разработки Евгения Ковалева запатентовали. Во время экспериментов нейрохирурги установили около 50 винтов на позвоночники животных. Недавно провели 2 операции на пациентах. Обе прошли успешно.  

Сертификат на 16 тысяч рублей. Разработку гомельского хирурга признали лучшей инновацией-7

Владимир Рожин, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:  
Это позволило сократить нам время оперативного вмешательства за счет более тщательной подготовки перед операцией. Позволило брать и лечить пациентов с более тяжелыми случаями. Поскольку мы сейчас можем предопределить исход.  

Победа в конкурсе принесла нейрохирургу сертификат на 16 000 рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования для продолжения разработок. В дальнейших планах – продвигать технологию в другие регионы Беларуси.  

# Медицина # общество # Анна Корольчук # Евгений Ковалев # Владимир Рожин # Фотофакт

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