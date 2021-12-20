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Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии

20 декабря 2021 14:11
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Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии спасли новорожденную девочку с тяжелейшей формой пневмонии, которую вызвал COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии-1

Случай уникальный не только для Беларуси, но для всего СНГ. Изначально малышку лечили в Могилевской областной больнице. Она даже была на аппарате ИВЛ. Но должного эффекта лечение не дало. Тогда было решено перевести малышку в Минск. Во время транспортировки маленькую Вику подключили к аппарату ЭКМО, который применяется в самых редких случаях. Шесть дней девочка провела на аппарате. Сейчас она уже идет на поправку, самостоятельно дышит и даже улыбается маме.  

Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии-4

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:  
Ребенку было два месяца на момент подключения к экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это уникальнейший и ювелирнейший случай. Естественно, есть достаточно большая проблема, как подключить аппарат из-за размеров ребенка, из-за возраста. Нам это, к счастью, удалось. И вообще, это очень редкий случай сам по себе, потому что все-таки дети в меньшей степени болеют коронавирусом, чем взрослые. И у них таких тяжелых форм практически не бывает. Поэтому в этом случае единственным способом спасения ребенка, у которого была тяжелейшая, угрожающая жизни форма пневмонии, было только подключение аппарата ЭКМО.  

«Это все очень страшно». Мама новорожденной, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков (здесь подробности).  

# Учреждения здравоохранения # общество # Константин Дроздовский # Фотофакт

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