Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии

Случай уникальный не только для Беларуси, но для всего СНГ. Изначально малышку лечили в Могилевской областной больнице. Она даже была на аппарате ИВЛ. Но должного эффекта лечение не дало. Тогда было решено перевести малышку в Минск. Во время транспортировки маленькую Вику подключили к аппарату ЭКМО, который применяется в самых редких случаях. Шесть дней девочка провела на аппарате. Сейчас она уже идет на поправку, самостоятельно дышит и даже улыбается маме.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Ребенку было два месяца на момент подключения к экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это уникальнейший и ювелирнейший случай. Естественно, есть достаточно большая проблема, как подключить аппарат из-за размеров ребенка, из-за возраста. Нам это, к счастью, удалось. И вообще, это очень редкий случай сам по себе, потому что все-таки дети в меньшей степени болеют коронавирусом, чем взрослые. И у них таких тяжелых форм практически не бывает. Поэтому в этом случае единственным способом спасения ребенка, у которого была тяжелейшая, угрожающая жизни форма пневмонии, было только подключение аппарата ЭКМО.