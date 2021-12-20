Уже используют в работе. Нейрохирург из Гомеля придумал, как упростить операции с помощью 3D-печати

Новости Беларуси. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врач Гомельской областной клинической больницы на национальном конкурсе инновационных проектов взял сразу два призовых места в разных номинациях. Евгений придумал, как упростить операции на позвоночнике с помощью 3D-печати и технологии дополненной реальности. Идея не только повышает точность и скорость операции, но и вполне доступна по финансам.

Евгений Ковалев, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:

Записано приложение, которое открывается на телефоне. Камера смартфона наводится на QR-код, появляется виртуальный объект в виде дополненной реальности, по которому хирург планирует ход операции. Можно приблизить, можно отдалить, посмотреть внутренние структуры.

Евгений Ковалев показывает свою разработку, которую нейрохирурги областной больницы теперь применяют в работе. Она помогает получить трехмерное изображение любых частей тела и органов. Таким образом, врач может провести тренинг или показать пациенту ход будущей операции. Эта работа заняла второе место на национальном конкурсе инновационных проектов. Однако молодой хирург привез в Гомель и «золото». Безоговорочным лидером признан проект по созданию индивидуальных 3D-шаблонов для хирургии позвоночника.