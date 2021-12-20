Уже используют в работе. Нейрохирург из Гомеля придумал, как упростить операции с помощью 3D-печати

Новости Беларуси. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врач Гомельской областной клинической больницы на национальном конкурсе инновационных проектов взял сразу два призовых места в разных номинациях. Евгений придумал, как упростить операции на позвоночнике с помощью 3D-печати и технологии дополненной реальности. Идея не только повышает точность и скорость операции, но и вполне доступна по финансам.
С доктором пообщалась наш корреспондент Анна Корольчук.
Евгений Ковалев, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:
Записано приложение, которое открывается на телефоне. Камера смартфона наводится на QR-код, появляется виртуальный объект в виде дополненной реальности, по которому хирург планирует ход операции. Можно приблизить, можно отдалить, посмотреть внутренние структуры.
Евгений Ковалев показывает свою разработку, которую нейрохирурги областной больницы теперь применяют в работе. Она помогает получить трехмерное изображение любых частей тела и органов. Таким образом, врач может провести тренинг или показать пациенту ход будущей операции. Эта работа заняла второе место на национальном конкурсе инновационных проектов. Однако молодой хирург привез в Гомель и «золото». Безоговорочным лидером признан проект по созданию индивидуальных 3D-шаблонов для хирургии позвоночника.
Евгений Ковалев:
Это то устройство, которое направляет инструмент хирурга для установки винтов позвоночника на всех ее отделах. Во время операции делаем доступ к позвоночнику. И вот эти вот шаблоны навигационные, которые до операции были спланированы, накладываются на задний опорный комплекс позвоночника в то место, где они были запланированы, и через направляющие составляющие проводятся винты.
Похожую идею Евгений пару лет назад увидел у коллег из Японии и решил попробовать распечатать фрагмент позвоночника пациента на 3D-принтере. C материалами и оборудованием помогали гомельские инженеры и программисты. Как итог – появилась доступная технология, которая повышает ювелирность и скорость сложных операций.
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