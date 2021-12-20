«Это всё очень страшно». Мама новорождённой, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков

Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии спасли новорожденную девочку с тяжелейшей формой пневмонии, которую вызвал COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорожденную девочку с тяжелейшей формой пневмонии – читайте здесь.
Светлана, мама:
Конечно, это все очень страшно. Страшно, но врач, который здесь в отделении реанимации, провел мне такую вводную лекцию, что я все стала понимать. Он мне объяснял, какая трубочка за что отвечает. Если мы одну уберем, значит, вашему ребенку уже лучше. И когда на пятый день с ЭКМО ее сняли и просто на аппарате ИВЛ она находилась на поддерживающем режиме, конечно, это была очень большая победа врачей, за что им огромное спасибо.
Оказание всех видов плановой специализированной помощи в Беларуси не останавливается даже в самые острые периоды пандемии COVID-19. Более того, по сравнению с 2021 годом объемы не только не уменьшились, но по некоторым направлениям даже увеличились. Сейчас под лечение пациентов с COVID-19 приходится всего около 16 % коечного фонда и этого, по словам специалистов, достаточно.