Прямой эфир

«Это всё очень страшно». Мама новорождённой, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков

20 декабря 2021 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии спасли новорожденную девочку с тяжелейшей формой пневмонии, которую вызвал COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорожденную девочку с тяжелейшей формой пневмонии – читайте здесь.  

«Это всё очень страшно». Мама новорождённой, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков-1

Светлана, мама:  
Конечно, это все очень страшно. Страшно, но врач, который здесь в отделении реанимации, провел мне такую вводную лекцию, что я все стала понимать. Он мне объяснял, какая трубочка за что отвечает. Если мы одну уберем, значит, вашему ребенку уже лучше. И когда на пятый день с ЭКМО ее сняли и просто на аппарате ИВЛ она находилась на поддерживающем режиме, конечно, это была очень большая победа врачей, за что им огромное спасибо.  

«Это всё очень страшно». Мама новорождённой, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков-4

Оказание всех видов плановой специализированной помощи в Беларуси не останавливается даже в самые острые периоды пандемии COVID-19. Более того, по сравнению с 2021 годом объемы не только не уменьшились, но по некоторым направлениям даже увеличились. Сейчас под лечение пациентов с COVID-19 приходится всего около 16 % коечного фонда и этого, по словам специалистов, достаточно.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии
20 декабря 2021 14:11

Случай уникальный для всего СНГ. В Беларуси спасли новорождённую девочку с тяжелейшей формой пневмонии

Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал
20 декабря 2021 14:00

Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал

Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах»
20 декабря 2021 12:56

Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах»