«Это всё очень страшно». Мама новорождённой, которую чудом спасли от пневмонии, поблагодарила медиков

Светлана, мама:

Конечно, это все очень страшно. Страшно, но врач, который здесь в отделении реанимации, провел мне такую вводную лекцию, что я все стала понимать. Он мне объяснял, какая трубочка за что отвечает. Если мы одну уберем, значит, вашему ребенку уже лучше. И когда на пятый день с ЭКМО ее сняли и просто на аппарате ИВЛ она находилась на поддерживающем режиме, конечно, это была очень большая победа врачей, за что им огромное спасибо.