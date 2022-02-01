«У граждан сегодня есть альтернативный выбор». Что будет, если белорусы проголосуют против поправок в Конституцию?

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Вадим Боровик, политолог:

У нас установленные есть сроки. Центризбирком должен подсчитать голоса. Если большинством квалифицированным будет принято такое решение – значит будут приняты изменения, поправки в Конституцию. Либо будет принято решение, что не проголосовали. Мы должны понимать, что мы и в том, и в другом случае не теряем. У нас и действующая Конституция хорошая. Но поскольку был запрос социальный на изменения, власть, проработав не один год, предложила Основной закон.

У граждан сегодня есть альтернативный выбор. Мы имеем возможность усовершенствовать политическую систему. Но, самое главное, что в данном случае у нас вариант вин-вин [win – «победа» с английского. Прим.ред.] – то есть мы никак не проигрываем. Если граждане все-таки не примут Основной закон, мы продолжаем развитие страны, работать и так далее. Если примут – немножко больше добавится работы нашим парламентариям, органам исполнительной, местной власти для того, чтобы провести имплементацию норм изменения законодательных актов и трансформировать политическую систему.

Поэтому в целом давайте так: у нас любят многие горячие новости, ожидание каких-то всплесков, политических кампаний – не надо к этому так относиться. Чем неинтереснее новости, чем спокойнее жизнь – тем лучше для экономики, для ваших кошельков, для вашей жизни и семьи. Поэтому вы должны относиться к Конституции и референдуму очень ответственно, прийти проголосовать. Мы решаем судьбу нашей страны и несем за нее ответственность. Но не надо ожидать горячих новостей. Давайте проведем это спокойно, мирно и продолжим наш нормальный, созидательный путь.