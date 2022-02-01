Это не касается оружия. Почему из проекта Конституции Беларуси исключили нейтралитет и безъядерный статус?

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к Вадиму. Чем предлагается заменить пункт о безъядерности нашей страны и нейтралитет Беларуси?