Это не касается оружия. Почему из проекта Конституции Беларуси исключили нейтралитет и безъядерный статус?

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос к Вадиму. Чем предлагается заменить пункт о безъядерности нашей страны и нейтралитет Беларуси?
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Это тема, которая вызывала обсуждение. Причем отдельно ее понимают именно с точки зрения вооружений. Приходилось разъяснять, что это не касается никоим образом ядерного оружия. Касается использования атомной энергии в мирных целях и гарантий государства о том, что это будет именно таким образом. То есть, на мой взгляд, это еще и такой месседж, который мы даем нашим соседям сомневающимся в том, что государство берет на себя гарантии обеспечения безопасного использования. Страна, которая больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС, прекрасно понимает ответственность за безопасность эксплуатации этого направления.
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