«Народ думает, что будет сиюминутный эффект». Сколько времени потребуется, чтобы обновлённая Конституция начала работать?

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Не ошибусь, если скажу что проект обновленной Конституции – это самая обсуждаемая тема последних месяцев. Доказательство тому, что в Национальный центр правовой информации пришло около 9 тысяч откликов. Это огромное количество, я считаю. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему такой огромный гражданский ажиотаж? Обсуждают на кухне, на работе, на диалоговых площадках. Вы каждый день встречаетесь с людьми. Есть ли аргументы против, или, действительно, народ вот так руками взялся и понимает, что время пришло, Вадим?

Вадим Боровик, политолог:

Давайте будем объективны. Общество такой запрос посылало власти, и власть это услышала еще несколько лет назад. Чтобы никто не ориентировался на какой-то 2020 год и так далее. Алена Родовская:

Президент еще несколько лет назад говорил. Вадим Боровик:

Уже давно власть чувствовала, что есть необходимость поработать с основным законом. Но в чем момент? Мы понимаем, что Основной закон – это базис. А когда мы начнем изменять саму систему госуправления и те нормативные акты, которые требуют имплементации – это займет время. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Все должно прийти в соответствие? Алена Родовская:

Народ думает, что будет сиюминутный эффект, на самом деле. Сколько лет понадобится, Вадим?

Вадим Боровик:

Понимаете, у нас очень эффективный парламент. Многие критикуют парламент наш, а на самом деле их надо хвалить. Потому что хорошее взаимопонимание с исполнительной властью, Советом Министров, Администрацией Президента. И обе палаты взаимодействую очень качественно. Поэтому, когда нам надо быстро принять: по санкциям я предложил Александру Григорьевичу – сегодня 12 лет те, кто с санкциями балуются, могут получить по максимальной санкции. Поэтому в этом плане парламент у нас эффективный. Я думаю, что если мы поработаем, то несколько лет. Кстати говоря, я встречаюсь с нашими представителями трудовых коллективов – интересуются, вы правы, Основным законом. Но по большому счету те, кто не занимаются политиканством, на этом не спекулируют, понимают, что завтра ничего не изменится. Вы должны понимать, что мы делаем это для себя и в собственных интересах. А когда делаем для себя и в собственных интересах, мы не должны спешить. Мы примем Конституцию, но жизнь-то продолжаться будет. Надо будет так же работать, соблюдать законодательство. Алена Родовская:

Понятно, что закон нельзя переписать за один день. Вадим Боровик:

И вот уже за это дело возьмутся юристы, профессионалы, депутаты. Они будут приводить в соответствие законодательство. Но сразу система государственной власти не изменится. Алена Родовская:

Марина, сколько потребуется времени?