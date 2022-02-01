Марина Ленчевская: статья, которая ограничивает сроки Президента, настораживает людей
27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что говорят люди по поводу президентского срока?
Марина Ленчевская, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы знаете, что? Это правда. На каждой диалоговой площадке все возмущаются и хотят вернуть все, как есть. Статья 81, которая ограничивает сроки Президента, настораживает людей. Видят сильного Президента, сильную личность. И хотят, чтобы если сильный полководец, то пусть он остается. Не хотят ограничивать.
Алена Родовская:
Вадим, скажите, когда человек получает такую должность, выбранную народом, четыре года – это не сильно большой срок, чтобы успеть все сделать. Второй срок – то есть наконец-таки люди входят во всю эту систему, и начинается большая работа. Почему мы должны ограничивать в этом праве человека, который соответствует всем запросам общества, находится на своем месте именно этим законом в Конституции? Ваше мнение?
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы, опять же, должны говорить о Конституции, как об инструменте изменения общественных институтов. Меняются не только институты власти, меняется институт гражданства. Это действительно была тема, которая очень сильно обсуждалась.
Алена Родовская:
А не разделит ли это общество на граждан и не граждан – некоторые спрашивают – как в некоторых странах?
Вадим Богуш:
Я не думаю. Потому что в некоторых странах – это же не в Беларуси. Здесь надо понимать, что опыт других стран тоже не может быть напрямую взят, трансформирован в Республике Беларусь. У нас есть свои традиции, свое понимание ценностей, которое возникло благодаря многим факторам. В том числе геополитическим, например. То есть не по одной территории столько войн не ездило с запада на восток и с севера на юг, сколько было на территории Беларуси. И это тоже один из элементов обновленной Конституции – историческая память.
Алена Родовская:
А не слишком ли строгие требования к кандидату в Президенты – нынешние, современные?
Вадим Боровик, политолог:
Поймите, не бывает плохих законов. Бывает закон – Основной закон – который отвечает конкретному, текущему моменту времени. Мы сегодня создаем Основной закон, который должен обеспечить стабильность политической системы на десятилетия. Это закон для белорусского народа.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть он будет универсален? В принципе, подойдет под любого Президента, которого нам бы не хотелось менять?
Вадим Боровик:
Если не хотят, им нравится вариант первый – пожалуйста, ваше право. Но вы придите и проголосуйте. Для этого мы вам и даем возможность ознакомиться. Я согласен с тем, что мы немножко более серьезно подходим к вопросу, в том числе, и требованию к Президенту.
Алена Родовская:
С другой стороны, сейчас поколение людей, которые родились в Советском Союзе. Потому что время было такое послевоенное – 70-80-е годы. Но тем не менее, если человек рожден был на территории Российской Федерации, но в три года или четыре уже переехал с родителями? Военных же очень много.
Марина Ленчевская:
Нет, так буквально не надо воспринимать.
Алена Родовская:
Не будет ли это преткновения камнем?
Марина Ленчевская:
Просто статья 80 действительно определяет возрастной ценз, ценз оседлости и говорит о том, если ты имел вид на жительство иностранного государства, либо имеешь...
Вадим Боровик:
Вот карта поляка, эта гадость.
Марина Ленчевская:
Если у тебя есть документ, который дает привилегию перед другим государством – карта поляка, совершенно верно – вот тут ограничения. Очень тоже много задают вопрос на площадках диалоговых. Послушайте, я отвечаю так: «Если у тебя есть политические амбиции, если хочешь ты стать Президентом – врасти в эту землю, пройдись по ней ногами, получи опыт и иди».
Екатерина Забенько:
И как к цели – к этому. Для этого, может быть, чем-то и нужно пожертвовать.
Марина Ленчевская:
Конечно.
Вадим Боровик:
Я бы еще и жестче действовал. Если подавался на вид на жительство за рубежом – не будем допускать. Надо нашим спецслужбам отсматривать. То он писал, подавал: «Грин-карту хочу, хочу карту поляка». Ему не дали. А что тогда хотел? То есть мы должны, по крайней мере, до избирателя довести, вы поймите, абсолютно права коллега в каком контексте: ты должен связать свою судьбу. У нас многие говорят: «Там лучше, там более успешны». А кто эту страну создал, где лучше? Кто? То есть в наших силах создать самую лучшую страну в мире. У нас очень интеллектуальное население, прекрасное соотношение территории и земли. Куча земли на одного человека. Все у нас есть для того, чтобы жить лучше.
Читайте также:
«Народ думает, что будет сиюминутный эффект». Сколько времени потребуется, чтобы обновлённая Конституция начала работать?
Это не касается оружия. Почему из проекта Конституции Беларуси исключили нейтралитет и безъядерный статус?
«У граждан сегодня есть альтернативный выбор». Что будет, если белорусы проголосуют против поправок в Конституцию?