Марина Ленчевская: статья, которая ограничивает сроки Президента, настораживает людей

27 февраля 2022 года в Беларуси пройдет конституционный референдум. Проект обновленного Основного закона вынесен на всенародное обсуждение. О том, чего ждут люди, почему назрела необходимость и каков вектор изменений, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что говорят люди по поводу президентского срока?

Марина Ленчевская, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, что? Это правда. На каждой диалоговой площадке все возмущаются и хотят вернуть все, как есть. Статья 81, которая ограничивает сроки Президента, настораживает людей. Видят сильного Президента, сильную личность. И хотят, чтобы если сильный полководец, то пусть он остается. Не хотят ограничивать. Алена Родовская:

Вадим, скажите, когда человек получает такую должность, выбранную народом, четыре года – это не сильно большой срок, чтобы успеть все сделать. Второй срок – то есть наконец-таки люди входят во всю эту систему, и начинается большая работа. Почему мы должны ограничивать в этом праве человека, который соответствует всем запросам общества, находится на своем месте именно этим законом в Конституции? Ваше мнение?

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы, опять же, должны говорить о Конституции, как об инструменте изменения общественных институтов. Меняются не только институты власти, меняется институт гражданства. Это действительно была тема, которая очень сильно обсуждалась. Алена Родовская:

А не разделит ли это общество на граждан и не граждан – некоторые спрашивают – как в некоторых странах? Вадим Богуш:

Я не думаю. Потому что в некоторых странах – это же не в Беларуси. Здесь надо понимать, что опыт других стран тоже не может быть напрямую взят, трансформирован в Республике Беларусь. У нас есть свои традиции, свое понимание ценностей, которое возникло благодаря многим факторам. В том числе геополитическим, например. То есть не по одной территории столько войн не ездило с запада на восток и с севера на юг, сколько было на территории Беларуси. И это тоже один из элементов обновленной Конституции – историческая память. Алена Родовская:

А не слишком ли строгие требования к кандидату в Президенты – нынешние, современные?

Вадим Боровик, политолог:

Поймите, не бывает плохих законов. Бывает закон – Основной закон – который отвечает конкретному, текущему моменту времени. Мы сегодня создаем Основной закон, который должен обеспечить стабильность политической системы на десятилетия. Это закон для белорусского народа. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть он будет универсален? В принципе, подойдет под любого Президента, которого нам бы не хотелось менять? Вадим Боровик:

Если не хотят, им нравится вариант первый – пожалуйста, ваше право. Но вы придите и проголосуйте. Для этого мы вам и даем возможность ознакомиться. Я согласен с тем, что мы немножко более серьезно подходим к вопросу, в том числе, и требованию к Президенту.