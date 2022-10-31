«Ребята же из армии приходят совершенно другими людьми». Почему? Рассказал помощник министра обороны Беларуси

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Алена Сырова, СТВ:

Ребенку проще что-то вложить, и он это запомнит. А взрослого человека перевоспитать, переориентировать на другие ценности намного сложнее. Но как-то же вам это удается? Ребята же из армии приходят совершенно другими людьми.

Кирилл Казаков, СТВ:

Знаешь, почему? В школе нет замполитов, а в армии есть.

Алена Сырова:

В школах появились военруки.