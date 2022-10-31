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«Ребята же из армии приходят совершенно другими людьми». Почему? Рассказал помощник министра обороны Беларуси

31 октября 2022 19:21
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Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Алена Сырова, СТВ:
Ребенку проще что-то вложить, и он это запомнит. А взрослого человека перевоспитать, переориентировать на другие ценности намного сложнее. Но как-то же вам это удается? Ребята же из армии приходят совершенно другими людьми.

Кирилл Казаков, СТВ:
Знаешь, почему? В школе нет замполитов, а в армии есть.

Алена Сырова:
В школах появились военруки.

«Ребята же из армии приходят совершенно другими людьми». Почему? Рассказал помощник министра обороны Беларуси-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
К сожалению, есть такой момент, очень ярко это после 2020 года проявилось, когда приходили ребята, которые имели, так скажем, опыт участия в протестных мероприятиях. И когда с ними начинали говорить на эти темы, то они сразу понимали, и практически от всех мы слышали одно и то же: «Если бы раньше со мной говорили, если бы раньше мне это все рассказывали, я бы и близко там не был».

К сожалению, мы мало работаем с молодежью. Несмотря на то, что прогресс в этом большой. Я скажу: у нас есть свои социологические инструменты, у Вооруженных Сил, мы можем измерить некоторые показатели. Так вот, если 1,5 года назад только 76 % молодых людей, которые приходили в Вооруженные Силы, поддерживали государственную политику, то сегодня 94,5 % полностью поддерживают государственную политику. Это уже прогресс.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Леонид Касинский # Фотофакт

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