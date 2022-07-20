«Ребята изучают рынки сбыта, цены на материалы». Чему ещё учат будущих пекарей, кроме готовки?

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

В Слуцком государственном колледже специалистов по профессии «Пекарь» выпускают с 1980 года. Материально-техническая база позволяет ребятам освоить процесс готовки досконально. Мы решили пройти ускоренный курс. На занятия в производственную лабораторию ребята приходят от одного до трех раз в неделю. Также у них есть возможность прийти получить опыт на хлебопекарных предприятиях района, а еще опробовать в мастерской свои рецепты.

София Мошко, учащаяся Слуцкого государственного колледжа:

Можно придумывать разные изделия с разными вкусами. Играет ваша фантазия. Все, что хотите, можете сами сделать. Главное – это очень классно, интересно и вкусно.

Даниил Линник, учащийся Слуцкого государственного колледжа:

Интересно, что-то новое узнаешь, и дома можно приготовить. Узнал здесь что-то, пошел домой, приготовил. Было бы хорошо свою кондитерскую иметь, в ней готовить, продавать. Продавать ребята могут еще в колледже. Здесь действует бизнес-компания. В ней занято 10 человек. Ребята изучают спрос и предложение, сами выпекают и продают изделия. Их охотно разбирают в местном буфете. Настоящие покупатели – настоящий спрос. Все серьезно.