«Ребята изучают рынки сбыта, цены на материалы». Чему ещё учат будущих пекарей, кроме готовки?
Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.
В Слуцком государственном колледже специалистов по профессии «Пекарь» выпускают с 1980 года. Материально-техническая база позволяет ребятам освоить процесс готовки досконально. Мы решили пройти ускоренный курс. На занятия в производственную лабораторию ребята приходят от одного до трех раз в неделю. Также у них есть возможность прийти получить опыт на хлебопекарных предприятиях района, а еще опробовать в мастерской свои рецепты.
София Мошко, учащаяся Слуцкого государственного колледжа:
Можно придумывать разные изделия с разными вкусами. Играет ваша фантазия. Все, что хотите, можете сами сделать. Главное – это очень классно, интересно и вкусно.
Даниил Линник, учащийся Слуцкого государственного колледжа:
Интересно, что-то новое узнаешь, и дома можно приготовить. Узнал здесь что-то, пошел домой, приготовил. Было бы хорошо свою кондитерскую иметь, в ней готовить, продавать.
Продавать ребята могут еще в колледже. Здесь действует бизнес-компания. В ней занято 10 человек. Ребята изучают спрос и предложение, сами выпекают и продают изделия. Их охотно разбирают в местном буфете. Настоящие покупатели – настоящий спрос. Все серьезно.
Анна Богдашич, заместитель директора Слуцкого государственного колледжа:
В бизнес-компании тоже существует своя иерархия. Есть руководитель компании, есть его зам, экономист, маркетолог, есть снабженец. Ребята изучают рынки сбыта, цены на материалы, из которых они могут изготавливать продукцию. И точно так же они мониторят цены, чтобы знать, по чем могут продать свою уже готовую продукцию. Естественно, этим занимается тот, кто как бы назначен на эту должность. Отдельного преподавателя нет, просто мы сами заинтересованы в том, чтобы ребята развивались. Для этого всегда можно прибегнуть к помощи экономиста, попросить помощи рассчитать, сделать калькуляцию. Можно обратиться к бухгалтеру, чтобы он тоже помог сделать определенные действия. Можно также обратиться к любому преподавателю и сказать: у меня не получается вот такой вопрос, помогите. У нас никто не отказывает, и все ребятам помогают. Наши булочки славятся в районе. У нас покупают булочки не только наши работники колледжа, но покупают и в соседнем комбинате. У нас промышленный район, приходят специально за нашей продукцией. У нас булочки очень вкусные.
Чтобы расширить кругозор юных предпринимателей, в области проходят конкурсы бизнес-компаний. Участники обмениваются опытом, анализируют современный рынок и ищут новые способы работы. А там и до открытия собственных пекарен пара рецептов и немного упорства.
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