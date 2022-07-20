Заражённость, размер и натурная масса. Вот как лаборанты слуцкого комбината определяют качество зерна

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Это святая святых, визировочная лаборатория. Именно здесь производится отбор проб поступающего зерна, определение основных показателей качества, необходимых для его распределения. Формируются среднесуточные образцы.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Конечно, каждое хозяйство за качество своего зерна ручается, но как гласит народная мудрость: доверяй и проверяй. Именно поэтому существуют специальные лаборатории, где каждая культура проверяется на целый ряд показателей.

Тесты в производственно-технологической лаборатории Слуцкого комбината хлебопродуктов способны в полной мере дать оценку качеству урожая. Проверяется каждая приезжающая машина. С кузова, в зависимости от его объема, берут от 4 до 12 проб. Зерно сначала проверяют с помощью экспресс-тестов, для этого имеется высокотехнологичное оборудование. После все пробы исследуют досконально.

Валентина Рубис, техник-лаборант производственно-технологической лаборатории Слуцкого комбината хлебопродуктов:

После отбора проб из автомашины мы должны определить, куда мы его отправим: на фуражные цели либо на продовольственные. Для этого мы должны первым делом сделать органолептику. Это вкус, запах, цвет. На цвет это зерно красивое, светленькое, желтенькое. Оно не должно иметь никакого постороннего запаха. Это выражается в затхлости, плесневелости. Оно должно иметь здоровый, свойственный зерну запах. Свеженький, прямо с поля. Для того чтобы определить, на какие цели оно пойдет, нам нужно два показателя: натурный вес для продовольствия и мелкое зерно определить. Немаловажный показатель – это зараженность. После того как мы определим, что зерно не зараженное, будем определять последующие показатели.

В этом мерном стакане у меня полкилограмма. Чтобы определить, нам нужен килограмм. Здесь в зерне никакой зараженности нет, то есть чистенькое, хорошее зерно. Есть такой прибор, делитель. Разделил нам это на мелкое зерно. Фильтр 2,5 на 20 и 2,2 на 20. Анастасия Кончиц:

Этим ситом что будем определять? Валентина Рубис:

Крупноту, наличие мелких зерен в ячмене. Анастасия Кончиц:

Если есть мелкие зерна, что это значит? Валентина Рубис:

Если мелкие зерна превышают 5 %, это будет фуражное зерно. Мы высыпаем мелкое зерно, все, которое прошло через сито 2,2. Из этого мы должны обязательно выбрать сорную примесь и зерна, отнесенные к зерновой примеси, то есть битые, щуплые, зеленые. 7 %, 88 мелкого зерна. Это значит, что оно по мелкому зерну идет на фураж. Но у нас еще не менее важный показатель – натурный вес.

Зерно распределяется по своей плотности, и мы определим массу одного килограмма в литре зерна, которая будет выражена в граммах. Лишнее мы высыпаем, а вот это взвешиваем. Для продовольственного зерна нужно, чтобы проход был не более 5 %, а натурный вес – 630 граммов. У нас он составляет 607 граммов. Анастасия Кончиц:

Получается, что это зерно будет фуражным? Валентина Рубис:

Будет фуражным.

В смену через лабораторию может пройти до сотни машин. Обязательно формируется среднесуточная проба. Она необходима, чтобы в случае возникновения вопросов показатели можно было перепроверить.

Ольга Красуцкая, начальник производственно-технологической лаборатории Слуцкого комбината хлебопродуктов:

Сейчас преимущественно к нам поступает ячмень озимый нового урожая. Все техники-лаборанты у нас взаимозаменяемые, то есть один специалист может определить, произвести полный анализ зерна. Мы определяем качество всех поступающих зерновых культур, а также рапса. Самой востребованной культурой на продовольствие является пшеница. В ней важным показателем является не только натура, но и определение количества и качества клейковины.