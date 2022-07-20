Растение может дать до 100 тысяч семян. В Беларуси ежегодно уничтожается 900 га борщевика Сосновского

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается борьба с инвазивными видами растений. Каждый год уничтожается порядка 900 гектаров борщевика Сосновского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего его в Витебской и Минской областях. Опасность сорняка кроется в его плодовитости – каждое растение может дать до 100 тысяч семян. Сейчас в стране зарегистрировано 10 видов инвазивных растений. Самые опасные – борщевик Сосновского и золотарник канадский. Они несут опасность не только природным ресурсам, но и экономике страны.

Татьяна Бас, заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Сегодня по Минской области на 2022 год запланирована борьба с борщевиком Сосновского на площадях свыше 668 гектаров такими способами, как ручной, химический и комбинированный. Основной способ борьбы – это химический. Сегодня уже проведены мероприятия по химической обработке. Мы имеем результаты по данной работе. Сегодня ведутся работы в основном скашивания, где-то повторная химобработка проходит.

Людмила Бартошевич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Один из самых больных вопросов – это включение площадей. Потому что при проведении контрольных мероприятий постоянно включаются неучтенные площади. За последние 4 года уничтожено порядка 3 тысяч. Последние 3 года примерно 900 гектаров ежегодно уничтожается борщевика Сосновского.