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«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?

20 июля 2022 10:55
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Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Тесты в производственно-технологической лаборатории Слуцкого комбината хлебопродуктов способны в полной мере дать оценку качеству урожая.

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?-1

Прямо здесь, на комбинате, зерно превращается в муку. Размольный цех – уникальный в своем роде. Ему уже 110 лет. Когда-то жернова крутили лошади, после установили двигатели. Аутентичный вид мельницы сохранили до наших дней, хотя внутреннее оснащение станков соответствует всем современным стандартам.

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?-3

Татьяна Карулис, исполняющая обязанности начальника размольного цеха Слуцкого комбината хлебопродуктов:
Мы сейчас вырабатываем пшеничную муку высшего, первого, второго сорта, манную крупу. Также вырабатываем ржаную муку, сеяную, обдерную, цельнозерновую, которая сейчас новинка, полезная для питания.

Анастасия Кончиц, корреспондент:
По какому принципу работает мельница? Что здесь есть? Как зерно превращается в муку?

Татьяна Карулис:
Зерно нам подает элеватор в специальное зерноочистительно отделение, где оно очищается от примесей, увлажняется, подготавливается специально. Потом поступает на станки. Там оно размалывается и распределяется по разным системам, и отбираем муку.

Здесь происходит шлифовка, оболочки отделяются от крупинок зерна.

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?-5

Анастасия Кончиц:
Можем заглянуть внутрь, посмотреть, как все устроено? И каким же образом они отделяются?

Татьяна Карулис:
Продукт попадает на первые волки, размалывается. Оболочка поднимается наверх, там есть специальное оборудование рассева, где они и сортируют этот измельченный продукт.

Анастасия Кончиц:
Получается, потом из этого агрегата мука постепенно двигается вперед?

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?-7

Татьяна Карулис:
Да.

Анастасия Кончиц:
Какие основные характеристики качественной муки?

Татьяна Карулис:
Мы смотрим за белизной, чтобы была наклейка видна. Это основные показатели качества. Если не будет белизны, мука будет серая, некрасивая. А клейковина не будет выпекаться.

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# Предприятия Беларуси # Анастасия Кончиц # Новости Минска и Минской области

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