«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Прямо здесь, на комбинате, зерно превращается в муку. Размольный цех – уникальный в своем роде. Ему уже 110 лет. Когда-то жернова крутили лошади, после установили двигатели. Аутентичный вид мельницы сохранили до наших дней, хотя внутреннее оснащение станков соответствует всем современным стандартам.

Татьяна Карулис, исполняющая обязанности начальника размольного цеха Слуцкого комбината хлебопродуктов:

Мы сейчас вырабатываем пшеничную муку высшего, первого, второго сорта, манную крупу. Также вырабатываем ржаную муку, сеяную, обдерную, цельнозерновую, которая сейчас новинка, полезная для питания.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

По какому принципу работает мельница? Что здесь есть? Как зерно превращается в муку?

Татьяна Карулис:

Зерно нам подает элеватор в специальное зерноочистительно отделение, где оно очищается от примесей, увлажняется, подготавливается специально. Потом поступает на станки. Там оно размалывается и распределяется по разным системам, и отбираем муку.

Здесь происходит шлифовка, оболочки отделяются от крупинок зерна.