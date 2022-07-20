«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине?

В Запорожье 20 июля встречали дорогих гостей. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь от белорусского объединения «Белая Русь» и фонда имени Алексея Талая «Мы одна семья» в поселок Веселое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее член национальной паралимпийской сборной по плаванию, предприниматель и мотивационный спикер Алексей Талай сам побывал в Донецке. Тогда он пообещал поучаствовать в судьбе людей, земля которых стала территорией боевых действий. И вот адресатам доставлены предметы личной гигиены, детская одежда, товары первой необходимости, а также молочные смеси и детское питание.

От всей души хочется поблагодарить представителей фонда Талая и общественное объединение «Белая Русь» за предоставленную гуманитарную помощь. Именно она помогает стабилизировать ситуацию на территории на территории Веселовского района. Спасибо большое от лица Веселовской поселковой администрации. Спасибо вам, братья-белорусы.