Прямой эфир

«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине?

20 июля 2022 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Запорожье 20 июля встречали дорогих гостей. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь от белорусского объединения «Белая Русь» и фонда имени Алексея Талая «Мы одна семья» в поселок Веселое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине? -1

Напомним, ранее член национальной паралимпийской сборной по плаванию, предприниматель и мотивационный спикер Алексей Талай сам побывал в Донецке. Тогда он пообещал поучаствовать в судьбе людей, земля которых стала территорией боевых действий. И вот адресатам доставлены предметы личной гигиены, детская одежда, товары первой необходимости, а также молочные смеси и детское питание.  

«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине? -4

От всей души хочется поблагодарить представителей фонда Талая и общественное объединение «Белая Русь» за предоставленную гуманитарную помощь. Именно она помогает стабилизировать ситуацию на территории на территории Веселовского района. Спасибо большое от лица Веселовской поселковой администрации. Спасибо вам, братья-белорусы.  

«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине? -7

Меня зовут Лилия, я многодетная мама, у меня пятеро деток. В такое тяжелое время нам очень нужна эта помощь, и мы хотим вам сказать огромное спасибо.  

Украинские волонтеры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям, – подробности здесь.  

# Благотворительная акция # общество # Алексей Талай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям
20 июля 2022 11:57

Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям

Замешивание, формовка и расстойка. Узнали у слуцких пекарей секреты рецепта самых вкусных булочек
20 июля 2022 11:46

Замешивание, формовка и расстойка. Узнали у слуцких пекарей секреты рецепта самых вкусных булочек

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?
20 июля 2022 10:55

«Очищается от примесей, увлажняется». Как зерно превращается в муку?