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Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?

20 июля 2022 12:41
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Новости Беларуси. 20 июля 2022 года началась приемная кампания в учреждениях среднего специального образования Беларуси. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа, одиннадцатиклассники – до 12-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?-1

В Витебский государственный технический колледж очередь из поступающих и родителей выстроилась еще до начала работы приемной комиссии. Учреждение образования одно из самых крупных в северном регионе. На первый курс здесь планируют зачислить более 500 учащихся всех форм обучения. Колледж предлагает почти два десятка квалификаций. Выпускники смогут открыть автосервис, вести бухгалтерский учет, стать каменщиком либо слесарем.

Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?-4

Алеся Семенова, абитуриентка:
Искала в интернете после 9-го класса – нашла этот колледж, так обрадовалась и решила подать документы. Почитала, что тут хорошие учителя, обучают очень качественно. Еще много перспектив и хорошие специальности.

Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?-7

Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:
Те, кто приходят к нам, знают, что у нас решены абсолютно все социальные, бытовые условия. У нас два прекрасных общежития, отличная материально-техническая база, оборудованы лаборатории, кабинеты. То есть это современное оборудование позволяет осуществлять на высочайшем уровне подготовку молодых людей. Мы уверены в том, что завтра они найдут себя в работе на наших предприятиях, в организациях.

Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?-10

В этом году колледжи и профессиональные лицеи примут на обучение почти 40 тысяч абитуриентов. Около 200 учреждений ведут набор по всей стране.

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# Вступительная кампания # общество # Алеся Семенова # Александр Лосякин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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