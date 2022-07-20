Два прекрасных общежития и 20 специальностей. Чем может заинтересовать Витебский технический колледж?

Новости Беларуси. 20 июля 2022 года началась приемная кампания в учреждениях среднего специального образования Беларуси. Выпускники 9-х классов смогут подавать документы до 3 августа, одиннадцатиклассники – до 12-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебский государственный технический колледж очередь из поступающих и родителей выстроилась еще до начала работы приемной комиссии. Учреждение образования одно из самых крупных в северном регионе. На первый курс здесь планируют зачислить более 500 учащихся всех форм обучения. Колледж предлагает почти два десятка квалификаций. Выпускники смогут открыть автосервис, вести бухгалтерский учет, стать каменщиком либо слесарем.

Алеся Семенова, абитуриентка:

Искала в интернете после 9-го класса – нашла этот колледж, так обрадовалась и решила подать документы. Почитала, что тут хорошие учителя, обучают очень качественно. Еще много перспектив и хорошие специальности.