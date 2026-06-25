Белорусы заняли 4-е место в медальном зачете ЧМ по муай-тай

25 июня на чемпионате мира по муай-тай в Куала-Лумпуре белорусы завоевали три медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионом мира в весе до 91 килограмма стал Никита Кокош. В финальном поединке он победил россиянина Юрия Красикова. В весе до 71 килограмма наш Евгений Федоринчик уступил Константину Шахтарину из России и стал обладателем серебряной награды.

В категории до 60 килограммов среди молодежи золото завоевал Мирон Борборович. В решающей схватке он был сильнее Яссина Карими из Объединенных Арабских Эмиратов. Всего в копилке нашей команды – 10 наград: четыре золотые, три серебряные и три бронзовые. В общем медальном зачете белорусы заняли 4-е место. Всего в чемпионате мира приняли участие атлеты из 114 стран.