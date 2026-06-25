В Минске проходит детский международный турнир по плаванию

Форум проводится уже 40 лет, и на этот раз он собрал около 420 участников. 20 рекордов в рамках турнира были установлены только за последние три сезона. Беларусь представила 16 команд. Также показать себя вызвались пловцы из России, таких коллективов восемь, в том числе из города Кронштадт. Они не первый год приезжают в Минск за опытом и новыми эмоциями.

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