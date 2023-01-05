Новости Беларуси. Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам «Глушкевичи» и «Бенякони». Такое решение закреплено указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно мотивировано тем, чтобы сохранить и приумножить традиции в рядах пограничников. Заставе «Глушкевичи» присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Анкудинова, погранзаставе «Бенякони» – Федора Крылова, который также совершил не один подвиг в годы Великой Отечественной.