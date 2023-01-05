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Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам «Глушкевичи» и «Бенякони»

05 января 2023 19:17
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Новости Беларуси. Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам «Глушкевичи» и «Бенякони». Такое решение закреплено указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имена Героев Советского Союза присвоены погранзаставам «Глушкевичи» и «Бенякони»-1

Оно мотивировано тем, чтобы сохранить и приумножить традиции в рядах пограничников. Заставе «Глушкевичи» присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Анкудинова, погранзаставе «Бенякони» – Федора Крылова, который также совершил не один подвиг в годы Великой Отечественной.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Федор Крылов # Иван Анкудинов # Фотофакт

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