Прямой эфир

Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тыс. рублей

14 января 2026 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мошенничество в особо крупном размере. Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тысяч рублей. 51-летняя жительница столицы, зарегистрировав фирму, стала предлагать услуги по организации путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тыс. рублей-2

Внешне все выглядело законно: заключались договоры и формировались заявки у туристических операторов. Клиенты перечисляли предоплату, а в некоторых случаях и полную стоимость тура на расчетный счет организации. Эти средства должны были направляться для бронирования услуг, однако в действительности использовались совершенно иначе. 

Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тыс. рублей-4

Инна Матуйзо, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Как выяснилось, предпринимательница переводила туроператору около 20 % от полной стоимости поездки. Из-за непогашенного остатка бронирование аннулировалось, а внесенная сумма возвращалась. 

Вместо полного расчета с партнерами или возврата денег клиентам владелица агентства тратила их на аренду офисных помещений, выплату заработной платы сотрудникам, коммунальные платежи и другие расходы. Вскоре некоторые граждане стали получать уведомления об отмене поездки из-за якобы неправильного распределения финансов. 

При этом бизнес-леди предлагала внести им полную стоимость тура, обещая вернуть деньги после путешествия. Отказавшись от сомнительного условия, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что за два года женщина обманным путем завладела денежными средствами 29 человек. Возбуждено уголовное дело.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков
14 января 2026 09:35

У 20-летнего минчанина изъяли 1,5 килограмма наркотиков

Инспекторы природоохраны спасли оленя из смертельной ловушки
14 января 2026 09:34

Инспекторы природоохраны спасли оленя из смертельной ловушки

Перечень профессий с первоочередным правом на арендное жильё утвердили в Минске
14 января 2026 09:21

Перечень профессий с первоочередным правом на арендное жильё утвердили в Минске