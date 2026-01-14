Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тыс. рублей

Мошенничество в особо крупном размере. Руководитель турфирмы в Минске обманула клиентов на 250 тысяч рублей. 51-летняя жительница столицы, зарегистрировав фирму, стала предлагать услуги по организации путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешне все выглядело законно: заключались договоры и формировались заявки у туристических операторов. Клиенты перечисляли предоплату, а в некоторых случаях и полную стоимость тура на расчетный счет организации. Эти средства должны были направляться для бронирования услуг, однако в действительности использовались совершенно иначе.

Инна Матуйзо, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Как выяснилось, предпринимательница переводила туроператору около 20 % от полной стоимости поездки. Из-за непогашенного остатка бронирование аннулировалось, а внесенная сумма возвращалась.

Вместо полного расчета с партнерами или возврата денег клиентам владелица агентства тратила их на аренду офисных помещений, выплату заработной платы сотрудникам, коммунальные платежи и другие расходы. Вскоре некоторые граждане стали получать уведомления об отмене поездки из-за якобы неправильного распределения финансов.

При этом бизнес-леди предлагала внести им полную стоимость тура, обещая вернуть деньги после путешествия. Отказавшись от сомнительного условия, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что за два года женщина обманным путем завладела денежными средствами 29 человек. Возбуждено уголовное дело.