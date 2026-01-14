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Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о мерах по взаимной защите граждан

14 января 2026 10:34
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Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было подписано весной 2025 года в Москве по результатам встречи президентов Беларуси и России. Документ основан на принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом ООН, включая принципы невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.

Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество Беларуси и России в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами.

# Беларусь-Россия

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