Жители Литвы выступили против строительства нового военного полигона

Милитаристские планы Литвы по строительству нового большого военного полигона наткнулись на препятствие, которого власти вовсе не ожидали. Появление объекта вызвало яростное сопротивление местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что Министерство обороны выбрало для создания нового учебного центра небольшой населенный пункт Капчяместис с его заповедными лесами, которые подлежат вырубке. Кроме того, будет снесено более 10 домов и переселены около 100 человек. Представители Минобороны приехали к ним на встречу, чтобы убедить в необходимости строительства полигона.

Робертас Каунас, министр национальной обороны Литвы: Сегодня крайне важно найти компромисс и прислушаться друг к другу. Наша цель – обеспечить, чтобы жизнь местных жителей изменилась как можно меньше, но при этом они оставались в безопасности и несли ответственность перед государством. Это общая забота для всех нас.

Для убедительности своих аргументов военные сообщили о выделении местным жителям 40 миллионов евро в качестве компенсаций за утрату недвижимости, лесных и сельхозугодий и переезд на новое место жительства. Однако люди прервали это выступление возмущенными криками.

Презентация планов создания полигона и попытка ответить на вопросы местных жителей провалилась с треском. Никакого военного строительства в этих краях они вести не позволят. Военный полигон необходим Министерству обороны для боевой подготовки создаваемой национальной пехотной дивизии и союзников. Одновременно там смогут тренироваться до 4 тысяч военнослужащих.