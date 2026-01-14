ВС России атаковали работающие на ВПК Украины энергообъекты

ВС РФ атаковали объекты энергетики, обеспечивающие функционирование украинских предприятий военно-промышленного комплекса, а также места предполетной подготовки БПЛА, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что удары осуществлены при участии оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил РФ. Поражены места, где хранились и подготавливались к полетам БПЛА дальнего действия, хранилища горючего, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.

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