Максим Рыженков присоединился к благотворительной инициативе «От всей души»

Особая и теплая атмосфера 14 января была в Минском городском социальном пансионат «Гармония». К его подопечным в гости приехал министр иностранных дел. Максим Рыженков вместе с супругой присоединились к благотворительной инициативе «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они привезли в пансионат подарки, которые приобретали посольства, торговые представительства, международные организации, почетные консулы и крупные медиахолдинги. Было собрано около 200 коробок. Каждая посылка формировалась с учетом личных пожеланий пожилых людей. Вот такая дипломатия добра – окружить вниманием каждого человека и подарить веру в то, что его желания важны.

Эльмира Шерметова, директор Минского городского социального пансионата «Гармония»: Мы очень рады нашему такому длительному сотрудничеству с Министерством иностранных дел. Они являются нашими постоянными партнерами, в старый Новый год символичным Дедом Морозом с огромным количеством подарков. И все эти подарки – целевые. Каждый подопечный верит в чудо, как мы все вместе писали письма Деду Морозу. И я уверена, что каждый получит сегодня свой долгожданный подарок.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

На самом деле, это очень важная акция, которая была запущена Президентом нашего государства, «От всей души». Министерство иностранных дел, естественно, уже давно в ней участвует. Данный интернат является нашим давним партнером.

Мы каждый год приезжаем сюда с нашей большой душой, душой белоруса. Это наглядный пример нашей соборности белорусского народа, когда мы стараемся помогать всем, кто нуждается в помощи.

На самом деле государство очень много делает для того, чтобы люди, которые одинокие либо которые в тяжелой жизненной ситуации, не чувствовали себя ущемленными, имели возможность жить и интегрироваться в общество.

Благотворительный марафон «От всей души» традиционно финиширует на старый Новый год. За минувшие три недели сотни тысяч пожилых людей получили не только подарки, но и незабываемые положительные эмоции.