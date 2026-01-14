Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики

В Совете Республики Национального собрания официально стартовала подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России. Он запланирован на 25 и 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом проведения станут сразу две площадки – Минск и столичная область. Для углубленной работы по всем направлениям в рамках форума планируется организовать 10 тематических секций. Среди предложенных площадок лучшие промышленные и социальные объекты.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Площадками для проведения секционной работы будут определены самые крупные и самые лучшие брендовые предприятия, такие как ОАО «БЕЛАЗ», ЗАО «БЕЛДЖИ», Китайско-белорусский индустриальный парк. Учитывая разную направленность форума, конечно же, это будут и учреждения здравоохранения, учреждения образования. Поэтому мы убеждены, что достойно обеспечим проведение Форума регионов России и Беларуси. Самое главное – это концепция, тематика, экономическое взаимодействие. Экономика будет во главе. Поэтому самое главное – это результат. Это контракты, это новые виды продукции, новые предприятия.