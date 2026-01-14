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Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики

14 января 2026 11:17
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В Совете Республики Национального собрания официально стартовала подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России. Он запланирован на 25 и 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики-2

Местом проведения станут сразу две площадки – Минск и столичная область. Для углубленной работы по всем направлениям в рамках форума планируется организовать 10 тематических секций. Среди предложенных площадок лучшие промышленные и социальные объекты. 

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики-4

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Площадками для проведения секционной работы будут определены самые крупные и самые лучшие брендовые предприятия, такие как ОАО «БЕЛАЗ», ЗАО «БЕЛДЖИ», Китайско-белорусский индустриальный парк. 

Учитывая разную направленность форума, конечно же, это будут и учреждения здравоохранения, учреждения образования. Поэтому мы убеждены, что достойно обеспечим проведение Форума регионов России и Беларуси. 

Самое главное – это концепция, тематика, экономическое взаимодействие. Экономика будет во главе. Поэтому самое главное – это результат. Это контракты, это новые виды продукции, новые предприятия.

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики-6

Форум регионов Беларуси и России – это главное деловое событие в Союзном государстве, где определяются векторы экономической интеграции. Только на предыдущем форуме в Нижнем Новгороде было заключено 100 контрактов на 900 миллионов рублей, а общее количество подписанных документов превысило 200. Задача на предстоящий форум – повысить эту планку.

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В текущем году форум будет посвящен теме экономики, экономического взаимодействия регионов. А тема крайне актуальная. То есть мы знаем неоднократное поручение и установки главы государства, что все-таки все госорганы должны работать на развитие экономического потенциала, развитие взаимодействия. 

И опять-таки, учитывая, что форум за предыдущий период зарекомендовал себя как хорошая конструктивная площадка для отработки этих вопросов и отработки возможных проблемных вопросов, отработки новых направлений сотрудничества, договоренностей, масштабирования уже действующих направлений.

# Парламент Беларуси # Беларусь-Россия # Наталья Якубицкая

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