Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов

Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года подписана по итогам переговоров в Исламабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года подписана по итогам переговоров в Исламабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит главы нашего государства продолжается. Утро началось с официальной церемонии встречи в резиденции премьер-министра Пакистана.
Переговоры прошли в узком составе, один на один лидеры обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности, в частности Кашмирский конфликт. Как подчеркнул Александр Лукашенко уже на заседании в широком составе, мы против нагнетания обстановки.
Что касается двусторонних отношений, белорусский лидер поддержал инициативы своего пакистанского коллеги в части безвизового режима и реализации проекта транспортного коридора. Речь о пути, который соединяет Россию, Казахстан, Афганистан и Пакистан. Специалисты Исламабада хотят расширить логистическую сеть и включить в нее Беларусь. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф ориентируют правительства на практические действия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я попрошу наших министров, прежде всего министра иностранных дел, возглавить эту работу. И просто очень вас прошу, чтобы ни один министр, который находится в моей делегации, если не с портфелем интересных вопросов в Беларусь уехал, то хотя бы один-два вопроса увез для решения из Пакистана. Никаких туристических поездок быть не может, нам нужны практические шаги.
Поэтому вы лицом к лицу договаривайтесь. Сегодня встречаетесь, нужно – завтра встречаетесь, сколько нужно. Но договоритесь. Это не дело, что мы имеем с Пакистаном блестящие политические отношения, на дипломатическом уровне нет никаких проблем, гуманитарное сотрудничество, а в торгово-экономическом отношении… Мы нужны друг другу, а отношения наши развиваются ни шатко ни валко.
Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
Александр Григорьевич, вы человек практики. Мы постараемся сегодня меньше говорить, но больше делать. Да, мы подпишем большое количество соглашений и меморандумов. Эти документы станут дорожной картой взаимодействия, но тем не менее я, как и вы, не слишком верю в документы. Потому что если документ подписан, он должен реализовываться.
Работать министры двух стран отправились сразу по окончании переговоров. Перспективные темы – а главное, необходимые – есть, просто их надо реализовать. В частности это касается сельского хозяйства, от которого Пакистан сильно зависит.
Около 60 % населения живет за пределами городов. Для возделывания земель нужны технологии. С белорусскими тракторами здесь знакомы, назрела потребность увеличить поставки. Возможности для сотрудничества есть и по другим направлениям. Александр Лукашенко пригласил правительство Пакистана в Беларусь, чтобы своими глазами они увидели наши возможности и определились, что им нужно и может быть полезным.
С совместным заявлением лидеры Беларуси и Пакистана обратились к журналистам. Александр Лукашенко отметил сложные геополитические условия, которые диктуют погоду. И сегодня выжить смогут только те страны, которые будут едины.