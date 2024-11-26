Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов

Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года подписана по итогам переговоров в Исламабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит главы нашего государства продолжается. Утро началось с официальной церемонии встречи в резиденции премьер-министра Пакистана.

Переговоры прошли в узком составе, один на один лидеры обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности, в частности Кашмирский конфликт. Как подчеркнул Александр Лукашенко уже на заседании в широком составе, мы против нагнетания обстановки. Что касается двусторонних отношений, белорусский лидер поддержал инициативы своего пакистанского коллеги в части безвизового режима и реализации проекта транспортного коридора. Речь о пути, который соединяет Россию, Казахстан, Афганистан и Пакистан. Специалисты Исламабада хотят расширить логистическую сеть и включить в нее Беларусь. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф ориентируют правительства на практические действия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я попрошу наших министров, прежде всего министра иностранных дел, возглавить эту работу. И просто очень вас прошу, чтобы ни один министр, который находится в моей делегации, если не с портфелем интересных вопросов в Беларусь уехал, то хотя бы один-два вопроса увез для решения из Пакистана. Никаких туристических поездок быть не может, нам нужны практические шаги. Поэтому вы лицом к лицу договаривайтесь. Сегодня встречаетесь, нужно – завтра встречаетесь, сколько нужно. Но договоритесь. Это не дело, что мы имеем с Пакистаном блестящие политические отношения, на дипломатическом уровне нет никаких проблем, гуманитарное сотрудничество, а в торгово-экономическом отношении… Мы нужны друг другу, а отношения наши развиваются ни шатко ни валко. Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

Александр Григорьевич, вы человек практики. Мы постараемся сегодня меньше говорить, но больше делать. Да, мы подпишем большое количество соглашений и меморандумов. Эти документы станут дорожной картой взаимодействия, но тем не менее я, как и вы, не слишком верю в документы. Потому что если документ подписан, он должен реализовываться.