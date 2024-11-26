Рыженков: мы договорились с Пакистаном о целом ряде визитов профильных министров в 2025 году

Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы знаем позицию Пакистана. Знает ее и мировая общественность, но хочет ли слышать? «Вас будут качать». Лукашенко предостерег руководство Пакистана.

И, как видно, качают. Сталкивая лбами. По данным СМИ, в ходе беспорядков ранены сотни. Есть и погибшие. Митингующие заявляют: «Или победим, или погибнем». Но погибнуть может и страна. Президент Беларуси на правах друга обращается к жителям Пакистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И главное, что я хотел сказать, это уже населения касается: берегите свою страну. Сохраните – у вас будет место для жизни. Не сохраните – будет беда. Дружеский вам совет.

На этой ноте все разошлись. Лидеры в одну сторону, члены правительств и делегации – в другую. Но вместе договариваться. Конкретно договариваться. Чтобы и через две недели, и через два месяца оперировать не только красивыми словами и формулировками, но и фактами.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы хоть и уже дружим 30 лет, и Президент третий раз в этой стране, но все равно есть недостаток информации. Влияние оказывает вопрос транспорта, логистики, какой-то отдаленности именно физической друг от друга. Потому что, конечно, легче выстраивать торговлю с партнерами буквально через границу. Или с теми, с кем ты говоришь на одном языке, с кем у тебя единый культурный код. Конечно, то, что существует на уровне руководителей наших стран такой доверительный и очень тесный диалог, за последний год мы значительно сдвинули отношения с Пакистаном во всех сферах. Мы договорились о целом ряде визитов профильных министров в следующем году, до декабря приедет сюда несколько экспертов, которые будут готовить эти визиты. Министр обороны будет в декабре. Интенсификация сотрудничества пошла очень серьезная. И это может вызвать кумулятивный эффект от получения у всех нас большей уверенности, что можно идти сюда, а им можно идти в Беларусь. Потому что мы под надежной крышей наших лидеров.