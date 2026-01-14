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Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде возросло до 29

14 января 2026 11:20
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В Таиланде продолжаются аварийно-спасательные работы на месте крупной железнодорожной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде возросло до 29-2

Там в результате падения на рельсы строительного крана сошел с рельсов пассажирский поезд. Число жертв трагического происшествия возросло до 29. Еще около 80 человек получили ранения. Власти начали расследование причин чрезвычайного происшествия.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде возросло до 29-4

Экачай Пиансривачара, заместитель постоянного секретаря по общественному здравоохранению Таиланда:
В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали около 80 человек. 8 из них находятся в критическом состоянии, 19 человек получили травмы средней тяжести. Что касается возраста пострадавших, получивших серьезные травмы, он варьируется: от годовалой девочки до 85-летнего пожилого человека.

По данным местных СМИ, в поезде в момент столкновения находились около 200 пассажиров. Работавший там кран внезапно рухнул на проходящий поезд, в результате чего тот сошел с рельсов и загорелся.

# ЧП

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