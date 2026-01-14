Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде возросло до 29

В Таиланде продолжаются аварийно-спасательные работы на месте крупной железнодорожной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в результате падения на рельсы строительного крана сошел с рельсов пассажирский поезд. Число жертв трагического происшествия возросло до 29. Еще около 80 человек получили ранения. Власти начали расследование причин чрезвычайного происшествия.

Экачай Пиансривачара, заместитель постоянного секретаря по общественному здравоохранению Таиланда:

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали около 80 человек. 8 из них находятся в критическом состоянии, 19 человек получили травмы средней тяжести. Что касается возраста пострадавших, получивших серьезные травмы, он варьируется: от годовалой девочки до 85-летнего пожилого человека.

По данным местных СМИ, в поезде в момент столкновения находились около 200 пассажиров. Работавший там кран внезапно рухнул на проходящий поезд, в результате чего тот сошел с рельсов и загорелся.