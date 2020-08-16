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«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске

16 августа 2020 19:17
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Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Эта наша страна, мы ее никому не отдадим! Это наш Президент, мы сделали свой выбор, это наш выбор!  

«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске-1

Нас хотят разделить! Хотят, чтобы мы ненавидели друг друга. Но разве могут быть белорусы врагами?  

«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске-4

У нас в стране сейчас очень тяжелая ситуация. Она пошла водоразделом по семьям, водоразделом по коллективам.  

«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске-7

Беларусь – это мы! Суверенная независимая мирная!  

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«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске-10

Сильно, мощно, эмоционально. Митинг солидарности собрал белорусов – мирных людей – в самом сердце столицы. Чтобы защитить свой выбор, поддержать своего Президента. Без пафоса спасти свою страну, которую все вместе, буквально по кирпичикам, строили четверть века.   

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Давыдько # Андрей Кривошеев # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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