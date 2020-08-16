«Разве могут быть белорусы врагами?» Что говорили на митинге у Дома правительства в Минске

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





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