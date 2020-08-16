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Александр Лукашенко: сегодня раздаются угрозы семьям военных, госслужащим. Предупреждаю: играете с огнём

16 августа 2020 18:59
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Новости Беларуси. Происходит странное. Теперь иметь свое мнение, отстаивать его и делиться им вдруг стало дурным тоном. В почете – крики и оскорбления, давление и угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Сотни сообщений в соцсетях приходят тем, кто за мир, согласие и диалог. Альтернативную реальность создают в интернете. Но государство сможет защитить от угрозы, так же как сейчас эти люди – на площади – защищают свое государство. 

Александр Лукашенко: сегодня раздаются угрозы семьям военных, госслужащим. Предупреждаю: играете с огнём-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим – всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция способны защитить себя (и защитят) и свои семьи!  

Я прошу вас, их сейчас: не трогайте учителей, им надо готовиться к школе! Не трогайте врачей, они не должны сегодня из «красных зон» (еще COVID никуда не ушел) приходить куда-то и оправдываться. Не трогайте журналистов государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай бог что-то случится – ответите сполна.  

Александр Лукашенко: сегодня раздаются угрозы семьям военных, госслужащим. Предупреждаю: играете с огнём-4

Александр Лукашенко: сегодня раздаются угрозы семьям военных, госслужащим. Предупреждаю: играете с огнём-6

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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