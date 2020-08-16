Александр Лукашенко: сегодня раздаются угрозы семьям военных, госслужащим. Предупреждаю: играете с огнём

Новости Беларуси. Происходит странное. Теперь иметь свое мнение, отстаивать его и делиться им вдруг стало дурным тоном. В почете – крики и оскорбления, давление и угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сотни сообщений в соцсетях приходят тем, кто за мир, согласие и диалог. Альтернативную реальность создают в интернете. Но государство сможет защитить от угрозы, так же как сейчас эти люди – на площади – защищают свое государство.